Byl jsem pod neuvěřitelným tlakem, přišel jsem o spoustu kůže, přiznal Ondra

Když posledním pokusem dohmátl na top čtvrtého boulderu, spustil ohromnou oslavu. Český lezec Adam Ondra začal olympijský závod pátým místem v boulderingu, a položil tak slibný základ pro postup do finálové osmičky. Po první části kvalifikace pak mluvil o tlaku, pod kterým během pondělní soutěže ocitl.

Vypadá to, že se vám hodně ulevilo, když jste dosáhl na top čtvrtého boulderu. Co jste prožíval?

U té čtyřky jsem věděl, že je to teď, nebo nikdy, a pokud to nevylezu, budu mít hodně špatnou pozici pro postup do finále. Byl jsem pod neuvěřitelným tlakem, zvlášť poté, co jsem na druhý pokus věděl, že je to velmi blízko a že vím přesně, co dělat. Naštěstí se podařilo to vylézt. Zároveň to ale byl typ boulderu, který úplně nechcete lézt pod takovým tlakem. Záleželo na jakémkoliv pikometru, jako je natočení lezečky, jestli to tam ještě ustojíte, nebo ne.

Moc lezců se k vrcholům všech čtyř boulderů nedostalo. Byla to přísná trať?

Jsme tu všichni neuvěřitelně připravení, úroveň je skvělá, ale i tak si myslím, že to stavěči hodně osolili. Nevím, jestli to byl úplně jejich záměr. Určitě to chtěli udělat těžké, ale asi ne tak těžké. Pro mě je výsledek před obtížností takový, že musím zalézt výborně, a pokud zalezu, mělo by to na finále stačit, což je to hlavní.

Dá se vůbec taktizovat?

Člověk jde vždycky na sto procent, ale zvolí si na začátku styl, kterým chce jít. Můžete lézt trochu na riziko, nebo hodně na riziko. Můžete smeknout v každém kroku, nebo si to trošku hlídat. Já spíš lezu na riziko a tolik si to nehlídám. Pojedu na plný plyn. Je příjemné, že jsem zalezl dobře, ale i pro případné finále je potřeba se na obtížnosti cítit dobře, nelézt tam jak vůl a nezkoušet si všechno až příliš kontrolovat.

Lezení mělo opět skvělou atmosféru, i kvůli tomu, že ve hře jsou dva Francouzi, že?

Atmosféra je skvělá. Stejně tak aréna. Velkou roli hraje fakt, že je tady hodně diváků lezců a vědí moc dobře, co se dělá. Kdy povzbuzovat a kdy být raději ticho. To hraje velkou roli pro nás lezce.

Lezení na obtížnost je na programu ve středu. Jak budete trávit volný den?

Asi spíš pasivně. Maximálně nějaká procházka. Ztratil jsem docela dost kůže, takže budu mazat prsty. Tohle počasí je úplně ideální, sice ke třiceti stupňům, ale hodně sucho a počasí i podmínky ideální na závod. A předpověď vypadá dobře i na další dny. Bude to příjemné.

I se ztrátou kůže musíte v závodech počítat?

Je určitě fajn, že máme volno, že můžeme nechat kůži růst. Je to úplně jiná hra než kvalifikační závody v Budapešti nebo Šanghaji, kde se lezlo čtyři dny v kuse a taktizování s kůží bylo alfa a omega. Dnes jsem věděl, že mám jen čtyři bouldery, že se můžu rozlézt tak, jak chci. I když jsem nechal hodně kůže na boulderech, tak mám dost času, aby mi zase dorostla.

Užíváte si olympiádu víc než v Tokiu, kde jste se musel trápit ještě v lezení na rychlost?

Užívám si ji možná o trošku víc, zároveň je to velký stres. Oproti Tokiu se necítím jako favorit. Abych mohl mít medaili, musím mít sakra velké štěstí. Tak s tím se možná leze trochu lépe.