Brno sestřelilo Třinec v prodloužení a má jistotu čtvrtfinále play off

Hokejisté Komety Brno zdolali v závěrečném 52. kole základní části extraligy doma Třinec 3:2 v prodloužení a zajistili si čtvrté místo s přímým postupem do čtvrtfinále play off. Stačil jim k tomu už zisk bodu poté, co duel skončil po 60 minutách nerozhodně.

O čtvrté výhře Brňanů z posledních pěti zápasů rozhodl v čase 61:26 extřinecký Tomáš Marcinko. Aktualizujeme 52. kolo hokejové extraligy: HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0) Branky a nahrávky: 21. Cingel (Zaťovič, Flek), 51. Moses (A. Zbořil), 62. Marcinko (K. Pospíšil) - 26. Daňo (L. Hudáček), 46. A. Nestrašil (M. Růžička, D. Voženílek). Rozhodčí: Šindel, Květoň - Zíka, Štěpánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Brno:­ D. Furch - Gazda, Ďaloga, Holland, Ščotka, Moro, L. Kaňák - Flek, Cingel, Zaťovič - Moses, Kollár, K. Pospíšil - J. Kos, Marcinko, Vincour - Kohout, A. Zbořil, Okál. Trenér: Modrý. Třinec: Kacetl - Smith, Šenkeřík, Kundrátek, Nedomlel, Marian Adámek, Polášek - M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek - L. Hudáček, Cienciala, Daňo - Hrehorčák, P. Vrána, Helewka - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták. Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Branky a nahrávky: 44. M. Procházka (Martenet, J. Strnad) - 16. Kružík (Kofroň), 41. Kružík (D. Mikyska, Hladonik), 51. D. Mikyska (Kofroň, Váňa), 57. Kružík (T. Redlich, McFadden). Rozhodčí: Mrkva, Sýkora - Hynek, Hnát. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:3. Diváci: 1245. Kladno: Mitens - Nemčík, Slováček, Martenet, Veber, Trojna, Ticháček - Tralmaks, Klepiš, Smoleňák - Kusý, Pytlík, Sideroff - M. Procházka, Babka, J. Strnad - Jarůšek, Filip, Frolík. Trenér: O. Vejvoda ml. Karlovy Vary: Hamalčík - D. Mikyska, Tureček, A. Rulík, Huttula, Dlapa, McFadden, Dorot - Koffer, Hladonik, T. Redlich - Kružík, Kofroň, Čihař - Bernovský, R. Přikryl, V. Tomeček - Varvařovský, Váňa, Matyáš Adámek. Trenér: Eismann. HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Branky a nahrávky: 28. K. Hrabík (Krejčík, P. Kousal), 59. Řepík (Sobotka, M. Forman) - 1. Lantoši (Pyrochta, Skalický). Rozhodčí: Cabák, Ondráček - Gerát, Klouček. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 9418. Sparta: Jakub Kovář - Beaudin, Irving, Samson, Kempný, Krejčík, Moravčík - Řepík, Sobotka, M. Forman - P. Kousal, D. Vitouch, Chlapík - Kassian, J. Lajunen, Konečný - K. Hrabík, O. Najman, Buchtele. Trenér: Gross. Mladá Boleslav: J. Růžička - Bernad, Pyrochta, F. Pavlík, A. Čech, Štibingr, Lintuniemi, Vlasák - Lantoši, O. Roman, Skalický - Rohdin, Järvinen, J. Stránský - Gardoň, Hradec, Krivošík - Zvagulis, Závora, Malínek. Trenér: Král. HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 3:6 (0:1, 0:5, 3:0) Branky a nahrávky: 47. Pour (Rekonen), 52. Söderlund (Benák, Mertl), 55. M. Indrák (P. Straka, Kvasnička) - 7. Faško-Rudáš (Filippi), 25. Flynn (M. Ivan, Filippi), 26. Flynn (Birner, A. Najman), 29. Zachar (Aubrecht), 30. Rychlovský (Filippi, Budík), 33. Bulíř (Birner, M. Ivan). Rozhodčí: Obadal, R. Šír - Brejcha, Frodl. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4985. Plzeň: Hlavaj (30. Klouček) - Zámorský, Laakso, Piskáček, Malák, Dujsík, Kvasnička, Bučko - Schleiss, Mertl , Matýs - M. Indrák, Benák, Söderlund - Rekonen, M. Soukup, Pour - Šiler, Jansa, P. Straka. Trenér: Kořínek. Liberec: D. Král - M. Ivan, Melancon, McCoshen, T. Galvas, Derner, Budík, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Flynn, A. Najman, Bulíř - Hawryluk, Zachar, Birner - Kelly Klíma, J. Šír, Mucha. Trenér: Pešán. HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0) Branky a nahrávky: 3. P. Zdráhal - 48. Jergl (Kevin Klíma, Okuliar), rozhodující sam. nájezd Jergl. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 5:5, navíc Mikuš - Kevin Klíma oba 5 min. Bez využití. Diváci: 5375. Vítkovice: Klimeš - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Prčík, Auvitu, J. Stehlík - P. Zdráhal, Barinka, Fridrich - Rihards Bukarts, Krieger, Roberts Bukarts - Lednický, Claireaux, Kotala - M. Přibyl, Chlán, Peterek. Trenér: Trnka. Hradec Králové: Pařík - Blain, Freibergs, Pláněk, T. Pavelka, McCormack, Pilař, P. Marcel - Jasper, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Okuliar - Šťastný, Estephan, Eberle - Miškář, Lalancette, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec. HC Olomouc - HC Verva Litvínov 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 2:2 - 0:0) Branky a nahrávky: 8. Navrátil (Rašner, Sirota), 50. Kusko z trest. střílení, 55. Orsava (A. Rutar, Nahodil) - 34. Koblasa (D. Kaše, Hlava), 47. Jurčík (A. Kudrna), 56. Kirk (Abdul), rozhodující sam. nájezd D. Kaše. Rozhodčí: Hribik, Pilný - Lhotský, Thuma. Rozhodčí: Hribik, Pilný - Lhotský, Thuma. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 5023. Olomouc: J. Sedláček - A. Rutar, Sirota, Řezníček, Ondrušek, Rašner, Škůrek, L. Mareš - Orsava, Nahodil, J. Káňa - Navrátil, Macuh, Plášek - Bambula, P. Musil, Kunc - Klimek, J. Knotek, Kusko. Trenér: J. Tomajko. Litvínov: M. Tomek - Zile, Baránek, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Demel - Koblasa, M. Sukeľ, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Jurčík - Havelka, Gut, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.