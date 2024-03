Brno sestřelilo Třinec v prodloužení a má jistotu čtvrtfinále play off

Hokejisté Komety Brno zdolali v závěrečném 52. kole základní části extraligy doma Třinec 3:2 v prodloužení a zajistili si čtvrté místo s přímým postupem do čtvrtfinále play off. Stačil jim k tomu už zisk bodu poté, co duel skončil po 60 minutách nerozhodně.

Od úvodních minut sledovali fanoušci ve vyprodané hale atraktivní duel plný šancí. Vše odstartovalo akcí Ščotky, který vypálil a o dorážku se pokoušel ještě Cingel, Kacetl si ale situaci pohlídal. Na druhé straně šla do brejku třinecká dvojice Vrána - Hrehorčák a zaskvěl se i Furch v brankovišti Komety. Oba týmy si pak vyzkoušely přesilovku, šanci měli na jedné straně Vincour a na druhé Smith, skóre se ale nezměnilo. V závěru třetiny Moses od mantinelu uvolnil Pospíšila, ten si prohodil puk mezi bruslemi, ale ani jeho efektní zakončení k otevření skóre nevedlo. I druhá třetina nabídla strhující podívanou. Aréna poprvé vybuchla radostí v čase 20:20, kdy třístou asistencí v Kometě poslal Zaťovič puk před bránu na volného Cingela, který uklidil kotouč mezi Kacetlovy betony. Oceláři mohli rychle odpovědět po Čachově střele, ta však zamířila do břevna. Na začátku 26. minuty se hosté přece jen prosadili. Slovenský útočník Daňo vyslal na Furchovu bránu z levého kruhu lehkou střelu, která brněnskému brankáři propadla mezi betony. Brňané si následně vytvořili obrovský tlak i velké šance. Flek našel zpoza brány Zaťoviče, jehož bomba skončila na horní Kacetlově tyči. Nápor pokračoval, další dvě tutovky měli Moses s Kollárem, třinecký gólman však pokaždé zasáhl. Oba celky si opět zahrály po jedné přesilovce, skóre se ale nezměnilo. Poslední dějství začalo znovu náporem Komety. Marcinko využil odrazu puku ve středním pásmu a rozjel se na Kacetla, ten si prostor mezi betony pohlídal a ze druhé vlny s dorážkou neuspěl ani Kos. Místo toho udeřili hosté. Růžička našel volného Nestrašila, který poslal kotouč mezi Furchovy betony. V té chvíli postupoval do čtvrtfinále Litvínov, který v Olomouci vedl. Před Kacetlem se ocitl osamocený Zaťovič, ale ani tentokrát domácí fanoušci gól neoslavili. Hala se vyrovnání nakonec dočkala, tři vteřiny před vypršením Poláškova trestu zůstal volný na levém kruhu Moses a propálil vše, co mu stálo v cestě. To Kometě k postupu do čtvrtfinále stačilo. Domácí si dávali velký pozor na chyby a utkání dovedli do kýženého remízového výsledku po 60 minutách. Prodloužení trvalo pouze minutu a 26 vteřin. Pospíšil podržel kotouč, počkal si na najetého Marcinka a někdejší hráč Ocelářů poslal kotouč Kacetlovi mezi nohy. 52. kolo hokejové extraligy: HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0) Branky a nahrávky: 21. Cingel (Zaťovič, Flek), 51. Moses (A. Zbořil), 62. Marcinko (K. Pospíšil) - 26. Daňo (L. Hudáček), 46. A. Nestrašil (M. Růžička, D. Voženílek). Rozhodčí: Šindel, Květoň - Zíka, Štěpánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Brno:­ D. Furch - Gazda, Ďaloga, Holland, Ščotka, Moro, L. Kaňák - Flek, Cingel, Zaťovič - Moses, Kollár, K. Pospíšil - J. Kos, Marcinko, Vincour - Kohout, A. Zbořil, Okál. Trenér: Modrý. Třinec: Kacetl - Smith, Šenkeřík, Kundrátek, Nedomlel, Marian Adámek, Polášek - M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek - L. Hudáček, Cienciala, Daňo - Hrehorčák, P. Vrána, Helewka - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták. Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Branky a nahrávky: 44. M. Procházka (Martenet, J. Strnad) - 16. Kružík (Kofroň), 41. Kružík (D. Mikyska, Hladonik), 51. D. Mikyska (Kofroň, Váňa), 57. Kružík (T. Redlich, McFadden). Rozhodčí: Mrkva, Sýkora - Hynek, Hnát. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:3. Diváci: 1245. Kladno: Mitens - Nemčík, Slováček, Martenet, Veber, Trojna, Ticháček - Tralmaks, Klepiš, Smoleňák - Kusý, Pytlík, Sideroff - M. Procházka, Babka, J. Strnad - Jarůšek, Filip, Frolík. Trenér: O. Vejvoda ml. Karlovy Vary: Hamalčík - D. Mikyska, Tureček, A. Rulík, Huttula, Dlapa, McFadden, Dorot - Koffer, Hladonik, T. Redlich - Kružík, Kofroň, Čihař - Bernovský, R. Přikryl, V. Tomeček - Varvařovský, Váňa, Matyáš Adámek. Trenér: Eismann. HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Branky a nahrávky: 28. K. Hrabík (Krejčík, P. Kousal), 59. Řepík (Sobotka, M. Forman) - 1. Lantoši (Pyrochta, Skalický). Rozhodčí: Cabák, Ondráček - Gerát, Klouček. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 9418. Sparta: Jakub Kovář - Beaudin, Irving, Samson, Kempný, Krejčík, Moravčík - Řepík, Sobotka, M. Forman - P. Kousal, D. Vitouch, Chlapík - Kassian, J. Lajunen, Konečný - K. Hrabík, O. Najman, Buchtele. Trenér: Gross. Mladá Boleslav: J. Růžička - Bernad, Pyrochta, F. Pavlík, A. Čech, Štibingr, Lintuniemi, Vlasák - Lantoši, O. Roman, Skalický - Rohdin, Järvinen, J. Stránský - Gardoň, Hradec, Krivošík - Zvagulis, Závora, Malínek. Trenér: Král. HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 3:6 (0:1, 0:5, 3:0) Branky a nahrávky: 47. Pour (Rekonen), 52. Söderlund (Benák, Mertl), 55. M. Indrák (P. Straka, Kvasnička) - 7. Faško-Rudáš (Filippi), 25. Flynn (M. Ivan, Filippi), 26. Flynn (Birner, A. Najman), 29. Zachar (Aubrecht), 30. Rychlovský (Filippi, Budík), 33. Bulíř (Birner, M. Ivan). Rozhodčí: Obadal, R. Šír - Brejcha, Frodl. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4985. Plzeň: Hlavaj (30. Klouček) - Zámorský, Laakso, Piskáček, Malák, Dujsík, Kvasnička, Bučko - Schleiss, Mertl , Matýs - M. Indrák, Benák, Söderlund - Rekonen, M. Soukup, Pour - Šiler, Jansa, P. Straka. Trenér: Kořínek. Liberec: D. Král - M. Ivan, Melancon, McCoshen, T. Galvas, Derner, Budík, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Flynn, A. Najman, Bulíř - Hawryluk, Zachar, Birner - Kelly Klíma, J. Šír, Mucha. Trenér: Pešán. HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0) Branky a nahrávky: 3. P. Zdráhal - 48. Jergl (Kevin Klíma, Okuliar), rozhodující sam. nájezd Jergl. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 5:5, navíc Mikuš - Kevin Klíma oba 5 min. Bez využití. Diváci: 5375. Vítkovice: Klimeš - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Prčík, Auvitu, J. Stehlík - P. Zdráhal, Barinka, Fridrich - Rihards Bukarts, Krieger, Roberts Bukarts - Lednický, Claireaux, Kotala - M. Přibyl, Chlán, Peterek. Trenér: Trnka. Hradec Králové: Pařík - Blain, Freibergs, Pláněk, T. Pavelka, McCormack, Pilař, P. Marcel - Jasper, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Okuliar - Šťastný, Estephan, Eberle - Miškář, Lalancette, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec. HC Olomouc - HC Verva Litvínov 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 2:2 - 0:0) Branky a nahrávky: 8. Navrátil (Rašner, Sirota), 50. Kusko z trest. střílení, 55. Orsava (A. Rutar, Nahodil) - 34. Koblasa (D. Kaše, Hlava), 47. Jurčík (A. Kudrna), 56. Kirk (Abdul), rozhodující sam. nájezd D. Kaše. Rozhodčí: Hribik, Pilný - Lhotský, Thuma. Rozhodčí: Hribik, Pilný - Lhotský, Thuma. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 5023. Olomouc: J. Sedláček - A. Rutar, Sirota, Řezníček, Ondrušek, Rašner, Škůrek, L. Mareš - Orsava, Nahodil, J. Káňa - Navrátil, Macuh, Plášek - Bambula, P. Musil, Kunc - Klimek, J. Knotek, Kusko. Trenér: J. Tomajko. Litvínov: M. Tomek - Zile, Baránek, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Demel - Koblasa, M. Sukeľ, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Jurčík - Havelka, Gut, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.