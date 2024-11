Češky se v Poháru Billie Jean Kingové přiblížily postupu. Bouzková získala první bod

České tenistky vedou ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové nad Polskem 1:0 na zápasy. První bod získala Marie Bouzková, která zdolala na tvrdém povrchu v Málaze pětadvacátou hráčku světa Magdalenu Frechovou 6:1, 4:6, 6:4 za dvě hodiny a 24 minut. Výběr kapitána Petra Pály dělí jedno vítězství od postupu do třetího semifinále po sobě.

Rozhodující druhý bod může získat devatenáctiletá Linda Nosková, která v souboji týmových jedniček vyzve pětinásobnou grandslamovou šampionku Igu Šwiatekovou.

V případě nerozhodného stavu by rozhodla závěrečná čtyřhra. Do ní Pála nahlásil Bouzkovou a Kateřinu Siniakovou, za Polsko by měla hrát dvojice Frechová, Katarzyna Kawová. Složení se ale může změnit.

Vítězky narazí v semifinále na loňské finalistky Italky, které dnes porazily po obratu Japonsko 2:1. Klíčovou hráčkou byla Jasmine Paoliniová, která nejprve zdolala Mojuku Učidžimaovou 6:3 a 6:4 a poté se Sarou Erraniovou zvítězily v rozhodující čtyřhře 6:3 a 6:4 nad dvojicí Šuko Aojamaová a Eri Hozumiová.

Pětačtyřicátá hráčka světa Bouzková vyhrála nad Frechovou podruhé v kariéře a oplatila jí srpnovou porážku z turnaje v Cincinnati. Také ve třetím vzájemném zápase sehrály tři sety. Bouzková zaznamenala 27 vítězných míčů, Frechová doplatila na 43 nevynucených chyb.

"Jsem strašně ráda. Strašně mě baví hrát za Česko. Jsem pyšná, že jsem to dnes zvládla, mohu si zapsat tuto krásnou kapitolu a získat pro Česko bod," řekla v rozhovoru pro Českou televizi Bouzková.

"Myslím, že jsem mohla být trošičku více agresivní. To podle mě rozhodlo. Hrála jsem takto první set, ale potom jsem se držela trochu vzadu. Ona je solidní hráčka, vůbec nekazí a dobře se pohybuje. Když jsem se byla schopná posunout víc dopředu a trochu zatlačit, tak mi to hodně pomohlo," uvedla Bouzková.

První sada byla v režii Bouzkové, která díky dvěma brejkům utekla do vedení 4:0. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol a ujala se po 27 minutách vedení. Ve druhém setu ale nevyužila česká hráčka za stavu 1:0 dva brejkboly a Frechová se zlepšila. V deváté hře Bouzková přišla o servis a Polka srovnala.

Rozhodující třetí sada začal lépe pro Bouzkovou, která získala brejk na 2:0. O náskok ale brzy přišla a duel rozhodla napínavá koncovka. V ní Češka udržela servis na 5:4 a Frechová poté těžkou situaci neustála. Servis ztratila čistou hrou a Bouzková po prvním využitém mečbolu padla radostí na zem.

Finálový turnaj tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Málaze - čtvrtfinále:

Česko - Polsko 1:0 po úvodní dvouhře

Bouzková - Frechová 6:1, 4:6, 6:4.

Japonsko - Itálie 1:2

Šibaharaová - Cocciarettová 3:6, 6:4, 6:4, Učidžimaová - Paoliniová 3:6, 4:6, Aojamaová, Hozumiová - Erraniová, Paoliniová 3:6, 4:6.