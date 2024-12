Vondroušová ji označila za extrém, zažila s ní "maso". Bojíte se nás, tvrdí Ruska

Co se týče možného spojení s režimem prezidenta Vladimira Putina, je sedmadvacetiletá Veronika Kuděrmetovová jednou z nejodsuzovanějších ruských tenistek. Nyní se pustila do tvrdé kritiky Mezinárodní tenisové federace ITF, která po invazi na Ukrajinu nedovoluje Rusům hrát týmové soutěže a nastupovat pod národní vlajkou.

Před dvěma lety byla světovou devítkou, letošní ročník začínala na šestnácté pozici, po tragické sezoně ale klesla až do osmé desítky rankingu. Na všech čtyřech grandslamech roku vypadla hned v prvním kole, dvakrát ji přitom vyřadily Češky: v Paříži Marie Bouzková, v Londýně Barbora Krejčíková.

Veroniku Kuděrmetovovou přesto sebevědomí neopouští. V rozhovoru pro web Championat tenistka rázně okomentovala zákaz startu Rusů v Davis Cupu a Billie Jean King Cupu.

"Billie Jean King Cup jsme skončily překrásně, jako šampionky," uvedla s narážkou na rok 2021 a na triumf v pražské O2 aréně.

Rusko tehdy už bez vlajky, pod neutrálním statusem Ruské tenisové federace, ovládlo obě slavné týmové soutěže v jediný rok, což předtím dokázaly jen tři země: USA, Austrálie a Česko.

O necelých pět měsíců později učinil týmovému snažení Ruska přítrž verdikt ITF. "Abych byla upřímná, myslím si, že se nás zkrátka bojí. Jsou z nás vyděšení," nabídla své vysvětlení Kuděrmetovová.

Ta je trnem v oku těch, kteří by ruské hráčky a hráče nejraději neviděli na okruhu vůbec. Právě rodačka z Kazaně totiž válku nikdy ani náznakem neodsoudila, navíc provokuje kontroverzními kontakty.

Ještě v prosinci 2022 dostávala ocenění přímo od blízkého spojence Vladimira Putina, prezidenta Tatarstánu Rustama Minnichanova, bývalého člena vedení ruské společnosti Tatněft. Právě ropný a plynárenský gigant, který je kvůli podpoře ruské armády na sankčním seznamu Evropské unie, tenistku léta sponzoruje.

Kuděrmetovová zároveň musela popírat, že má stále smlouvu s CSKA, tedy ústředním sportovním klubem ruské armády. Spojení prý ukončila už před lety.

Manžel tenistky Sergej Demechin byl před časem podle britského deníku Daily Mail nařčen dalšími tenisovými trenéry, že mluví o Putinovi jako o "nejlepším politikovi 21. století".

O Kuděrmetovové se podrobně, a nikoli v dobrém, rozpovídala v Londýně Markéta Vondroušová, když Rusku vyřadila během svého vítězného tažení za loňským wimbledonským titulem.

"Jsem na ni docela zasedlá. U ní to tak cítí spousta holek," přiznala tehdy česká hráčka.

V paměti jí stále rezonoval podivný duel z kalifornského Indian Wells, kde se s Kuděrmetovovou utkala jen krátce po začátku invaze ruské armády na ukrajinské území.

"Bylo to tehdy maso. Ten zápas ve mně zanechal velkou stopu. Přišlo mi, že byla strašně přehecovaná, úplně se tam bila do prsou. Působilo to na mě strašně, úplné šílenství," vzpomínala Vondroušová.

"Nechci házet všechny Rusy do jednoho pytle, na tuhle mám ale od té doby docela pifku," dodala s tím, že rozhodně neuplatňuje kolektivní vinu.

"Pro ně musí být těžké proti tomu bojovat, když tam mají rodiny. Třeba Darja Kasatkinová se k tomu vyjadřuje a je vidět, že má svůj názor, který chce říkat. Myslím si, že říct, že je to špatné, není zas tak hrozné, aby to nemohly říkat. Jistě, člověk neví, co se tam děje nebo neděje, ale Kuděrmetovová je zrovna velký extrém," vysvětlila Vondroušová.