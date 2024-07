Bizarní dohra španělské euforie. Kapitána finalistů zranil skluzem člen ochranky

Obrovská španělská radost na trávníku mnichovské Allianz Arény dostala nečekanou a bizarní kaňku. Při podivném incidentu totiž jeden ze členů pořadatelské služby možná vážněji zranil kapitána La Roja Álvara Moratu.

Španělé zaslouženě otočili zápas s Francií a po výhře 2:1 postoupili popáté v historii do finále Eura. Jejich soupeřem o zlato bude v neděli buď Anglie nebo Nizozemsko, kouč Luis de la Fuente ale bude řešit drobné i výraznější šrámy svých hráčů.

Třeba hrotového útočníka a kapitána týmu Álvara Moraty, který kulhal z trávníku po nešťastném zásahu jednoho z členů pořadatelské služby.

Španělé slavili postup u jedné z branek, když do jejich hloučku vletěl fanoušek ve světle modrém tričku s mobilním telefonem v ruce. Vystartovala po něm ochranka a jeden z mužů v bílém tričku s černými rukávy při dobíhání podklouzl a zajel přímo do Moraty.

Ten se po zásahu chytil za pravé koleno a omluvy ze strany nešťastného pracovníka už nebyly nic platné.

"Doufáme, že to není nic vážného. Počkáme do středy. Morata je nejlepší kapitán, jakého můžeme mít. Potřebujeme ho na hřišti i mimo něj. Jako člověk je výjimečný a zapíše se do historie španělského fotbalu," uvedl kouč de la Fuente.

Podle Rodriho, který je zástupcem kapitána, měl Morata v šatně po utkání bolesti.