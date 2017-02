Startovní listina:



1. Benedikt Doll (GER)

2. Martin Fourcade (FRA)

3. Lowell Bailey (USA)

4. Johannes Thingnes Bø (NOR)

5. Ondřej Moravec (CZE)

6. Ole Einar Bjørndalen (NOR)

7. Anton Šipulin (RUS)

8. Simon Schempp (GER)

9. Arnd Peiffer (GER)

10. Erik Lesser (GER)

11. Julian Eberhard (AUT)

12. Emil Hegle Svendsen (NOR)

13. Maxim Cvetkov (RUS)

14. Jean-Guillaume Beatrix (FRA)

15. Michal Krčmář (CZE)

16. Krasimir Anev (BUL)

17. Simon Eder (AUT)

18. Jevgenij Garaničev (RUS)

19. Vladimir Iliev (BUL)

20. Sergej Semjonov (UKR)

21. Tarjei Bø (NOR)

22. Dominik Landertinger (AUT)

23. Dominik Windisch (ITA)

24. Quentin Fillon Maillet (FRA)

25. Dmitro Pidručnij (UKR)

26. Mario Dolder (SUI)

27. Fredrik Lindström (SWE)

28. Serafin Wiestner (SUI)

29. Michal Šlesingr (CZE)

30. Klemen Bauer (SLO)