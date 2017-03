Startovní listina sprintu:

1. Justine Braisazová (FRA)

2. Gabriela Koukalová (CZE)

3. Irina Usluginová (RUS)

4. Baiba Bendiková (LAT)

5. Dorothea Wiererová (ITA)

6. Ivona Fialková (SVK)

7. Fujuko Tačizakiová (JPN)

8. Selina Gasparinová (SUI)

9. Alexia Runggaldierová (ITA)

10. Lena Häckiová (SUI)

11. Julia Ransomová (CAN)

12. Franziska Hildebrandová (GER)

13. Julija Džimová (UKR)

14. Mari Laukkanenová (FIN)

15. Anaïs Chevalierová (FRA)

16. Veronika Vítková (CZE)

17. Irina Varviněcová (UKR)

18. Lisa Theresa Hauserová (AUT)

19. Kaisa Mäkäräinenová (FIN)

20. Galina Višněvská (KAZ)

21. Marie Dorinová Habertová (FRA)

22. Joanne Reidová (USA)

23. Eva Puskarčíková (CZE)

24. Marte Olsbuová (NOR)

25. Chardine Sloofová (SWE)

26. Tiril Eckhoffová (NOR)

27. Laura Dahlmeierová (GER)

28. Iryna Krjuková (BLR)

29. Teja Gregorinová (SLO)

30. Vanessa Hinzová (GER)

31. Monika Hojniszová (POL)

32. Darja Domračevová (BLR)

33. Susan Dunkleeová (USA)

34. Maren Hammerschmidtová (GER)

35. Anastasija Merkušinová (UKR)

36. Clare Eganová (USA)

37. Hanna Öbergová (SWE)

38. Paulina Fialková (SVK)

39. Dunja Zdoucová (AUT)

40. Anna Magnussonová (SWE)

41. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)

42. Magdalena Gwizdońová (POL)

43. Anais Bescondová (FRA)

44. Federica Sanfilippová (ITA)

45. Lucie Charvátová (CZE)

46. Alina Rajkovová (KAZ)

47. Megan Tandyová (CAN)

48. Irina Starychová (RUS)

49. Naděžda Skardinová (BLR)

50. Marion Rønningová Huberová (NOR)

51. Krystyna Guziková (POL)

52. Célia Aymonierová (FRA)

53. Darja Jurkevičová (BLR)

54. Victoria Padialová Hernándezová (ESP)

55. Diana Rasimovičiuteová-Briceová (LTU)

56. Jessica Jislová (CZE)

57. Jekatěrina Šumilovová (RUS)

58. Anja Erženová (SLO)

59. Mona Brorssonová (SWE)

60. Karolin Horchlerová (GER)

61. Luminița Pișcoranová (ROU)

62. Lisa Vittozziová (ITA)

63. Olga Abramovová (UKR)

64. Meril Beilmannová (EST)

65. Anastasia Kuzminová (SVK)

66. Natalja Kočerginová (LTU)

67. Hilde Fenneová (NOR)

68. Emma Lunderová (CAN)

69. Christina Riederová (AUT)

70. Éva Tófalviová (ROU)

71. Laura Toivanenová (FIN)

72. Sari Furujová (JPN)

73. Olga Poltoraninová (KAZ)

74. Desislava Stojanovová (BUL)

75. Aita Gasparinová (SUI)

76. Kadri Lehtlaová (EST)

77. Emilija Jordanovová (BUL)

78. Synnøve Solemdalová (NOR)

79. Nadija Bělkinová (UKR)

80. Elisa Gasparinová (SUI)

81. Darja Usanovová (KAZ)

82. Diana Marian Salmanová (ROU)

83. Emma Nilssonová (SWE)

84. Susa Kuelmová (EST)

85. Stefani Popovová (BUL)

86. Fabienne Hartwegerová (AUT)

87. Viktorija Slivková (RUS)

88. Anna Frolinová (KOR)

89. Sanna Markkanenová (FIN)

90. Natalija Paulauskaiteová (LTU)

91. Urška Pojeová (SLO)

92. Jurie Tanakaová (JPN)

93. Denise Herrmannová (GER)

94. Darja Virolajněnová (RUS)

95. Nadzeja Pisaravová (BLR)

96. Megan Bankesová (CAN)

97. Kinga Mitorajová (POL)