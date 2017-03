Největšími favoritkami budou bezesporu Němky. A to i přesto, že do závodu nenastoupí suverénka letošní sezony a vládkyně mistrovství světa Laura Dahlmeierová. Největší soupeřkami by měly být Francouzky, které také pojedou bez své nejlepší závodnice Dorinové Habertové. Přesto čtveřice Chevalierová, Bescondová, Braisazová, Aymonierová budí velký respekt. Chevalierová skončila ve čtvrtek třetí ve sprintu. Bescondová zase včera ve stíhačce.

Závodu se neúčastní například Finky. Kromě českého týmu by nadvládu Německa s Francií chtěly narušit hlavně Ukrajinky, Italky nebo Norky.