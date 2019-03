Startovní listina:

1. Anastasia Kuzminová (SVK)

2. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +10s

3. Laura Dahlmeierová (GER) +13

4. Hanna Öbergová (SWE) +13

5. Mona Brorssonová (SWE) +22

6. Denise Herrmannová (GER) +24

7. Markéta Davidová (CZE) +27

8. Jekatěrina Jurlovová-Perchtová (RUS) +31

9. Tiril Eckhoffová (NOR) +33

10. Dorothea Wiererová (ITA) +33

11. Clare Eganová (USA) +33,3

12. Kaisa Mäkäräinenová (FIN) +34

13. Dzinara Alimbekavová (BLR) +45

14. Sari Maedaová (JPN) +49

15. Joanne Firesteelová Reidová (USA) +50

16. Franziska Preussová (GER) +52

17. Baiba Bendiková (LAT) +56

18. Rosanna Crawfordová (CAN) +56

19. Elisa Gasparinová (SUI) +58

20. Johanna Talihärmová (EST) +1:00

21. Lisa Vittozziová (ITA) +1:01

22. Irina Kručinkinová (BLR) +1:03

23. Célia Aymonierová (FRA) +1:06

24. Jevgenija Pavlovová (RUS) +1:08

25. Marte Olsbuová Röiselandová (NOR) +1:11

26. Iryna Krjuková (BLR) +1:12

27. Natalja Kočerginová (LTU) +1:17

28. Anastasija Merkušinová (UKR) +1:17

29. Vita Semerenková (UKR) +1:20

30. Selina Gasparinová (SUI) +1:23

31. Světlana Mironovová (RUS) +1:26

32. Anaïs Chevalierová (FRA) +1:32

33. Ivona Fialková (SVK) +1:36

34. Monika Hojniszová (POL) +1:37

35. Federica Sanfilippová (ITA) +1:37

36. Jelena Kručinkinová (BLR) +1:39

37. Jen Čang (CHN) +1:39

38. Veronika Vítková (CZE) +1:42

39. Fujuko Tačizakiová (JPN) +1:55

40. Franziska Hildebrandová (GER) +1:55

41. Tchang Ťia-lin (CHN) +1:57

42. Linn Perssonová (SWE) +2:00

43. Anna Magnussonová (SWE) +2:03

44. Irina Starychová (RUS) +2:07

45. Venla Lehtonenová (FIN) +2:07

46. Kamila Żuková (POL) +2:09

47. Sarah Beaudryová (CAN) +2:10

48. Paulina Fialková (SVK) +2:10

49. Katharina Innerhoferová (AUT) +2:11

50. Tuuli Tomingasová (EST) +2:11

51. Emma Lunderová (CAN) +2:11

52. Nicole Gontierová (ITA) +2:12

53. Lena Häckiová (SUI) +2:13

54. Julija Džimová (UKR) +2:21

55. Julia Schwaigerová (AUT) +2:23

56. Magdalena Gwizdońová (POL) +2:23

57. Susan Dunkleeová (USA) +2:31

58. Megan Bankesová (CAN) +2:32

59. Eva Puskarčíková (CZE) +2:32

60. Justine Braisazová (FRA) +2:35