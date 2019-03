Slovensko slaví historické biatlonové zlato, ve sprintu ho získala Kuzminová

před 1 hodinou

Slovenka Anastasija Kuzminová ovládla na mistrovství světa biatlonistek v Östersundu sprint na 7,5 kilometru a pro svoji zemi získala vůbec první triumf mistra světa z tohoto sportu v historii. Nejlepší Češkou byla sedmá Markéta Davidová.

Trojnásobná olympijská vítězka Kuzminová zvítězila i s jednou chybou na střelnici téměř o deset vteřin před přesně mířící Norkou Ingrid Tandrevoldovou. Čistě střílela také bronzová Laura Dahlmeierová z Německa.

Davidová minula stejně jako Kuzminová jednou a za Slovenkou v neděli vyběhne do stíhacího závodu s odstupem 26,5 sekundy. Dalším Češkám se tolik nedařilo: Veronika Vítková obsadila 38. místo, Eva Puskarčíková byla 59., Lucie Charvátová kvůli čtyřem trestným okruhům skončila až na 71. místě a stíhačku nepojede.

"Jsem spokojená a jsem ráda, že to byla jenom jedna netrefa. Za to jsem možná radši než za sedmé místo," řekla dvaadvacetiletá Davidová v České televizi. Biatlonistkám znovu komplikoval střelbu silný vítr. "Bylo ještě těžší něco trefit," srovnávala Davidová podmínky se čtvrteční smíšenou štafetou.

Davidová, která na konci ledna triumfovala ve sprintu Světového poháru v Anterselvě, udělala jednu chybu vleže. "Škoda té rány, byla na deset hodin a mohlo se stát, že přišel silnější vítr zprava," uvažoval asistent trenéra žen Jiří Holubec. Podmínky na střelnici označil za hrozné. "Vítr nebyl stálý, o to je to horší, motal se," dodal.

Stojku zvládla Davidová čistě. Obě položky ale střílela pomalu, za 1:15 minuty, Kuzminová je zvládla za 49 vteřin. V běhu ale měla Češka pátý čas. "Markéta zaslouží ohromnou pochvalu, do poslední chvíle bojovala o medaili. Může být spokojená a cítit, že je v dobré formě," řekl šéftrenér Ondřej Rybář.

Kuzminová potvrdila, že sprint patří k jejím nejlepším disciplínám. Dvě ze tří zlatých olympijských medailí má právě z nejkratšího závodu - z Vancouveru 2010 a Soči 2014. Na MS dosud měla ze sprintu bronz z Chanty-Mansijsku v roce 2011 a stříbro z Pchjongčchangu 2009 ze závodu s hromadným startem.

"Je nádherné získat první světové zlato, ale je to velké překvapení. Nevěřila jsem, že můžu vyhrát s jednou chybou. Ale je to stejné, jako když jsem získala první olympijské zlato ve Vancouveru. Je to kouzelné," řekla Kuzminová.