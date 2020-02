Tři Češky bojují v závodu s hromadným startem, který uzavírá MS

Český tým bude mít hned trojnásobné zastoupení. Bronzem ve sprintu si vybojovala účast Lucie Charvátová, umístěním ve Světovém poháru i osmým místem z vytrvalostního závodu se dnes do startovního pole probojovala i Markéta Davidová. Štěstí se usmálo na Evu Kristejn Puskarčíkovou, která se vměstnala do závodu jako úplně poslední z 30. místa. A to především díky 10. místu z individuálního závodu.