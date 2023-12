Zákaz fluoru může sesadit krále biatlonu. Lyžování se změnilo a jemu chybí svaly

Dominanci biatlonového krále může ukončit zákaz fluorových vosků. Johannes Bö má na začátku sezony nečekaný problém, lyžování se podle něj změnilo mnohem výrazněji, než čekal.

Ovládl čtyři z pěti posledních ročníků Světového poháru, do vitríny už kromě křišťálových glóbů zarovnal mimo jiné pět zlatých olympijských medailí a sedmnáct titulů mistra světa.

Johannes Thingnes Bö platí za biatlonový fenomén, a tak před začátkem sezony prakticky nikdo nepochyboval, že se aktuální ročník znovu odehraje v jeho režii.

Jemu osobně i Norům měl podle predikcí hrát do noty i dlouhé roky diskutovaný a nyní konečně platný zákaz fluoru ve voscích, kterými se mažou běžecké lyže.

Na předsezonních závodech severská velmoc ohromila běžeckými časy a všeobecně se očekávalo, že se nůžky mezi Norskem a zbytkem světa zase o něco víc rozevřou.

"Myslím, že Johannesovi budou někteří čelit v jednotlivých závodech, ale asi ne tak konzistentně, aby mu ten glóbus sebrali," vyjádřil se bývalý český šampion Michal Šlesingr pro web Mezinárodní biatlonové unie.

Podobně smýšlela i drtivá většina ostatních expertů, jenže úvodní ostré závody ve švédském Östersundu nabídly řadu překvapení, to největší právě na úkor Johannese Bö.

Třicetiletý Nor se hledal, ve vytrvalostním závodě sice skončil třetí, potom ale v dalších dvou kláních propadl.

Po sprintu, v němž skončil až osmnáctý a zaznamenal nejhorší výsledek od ledna 2022, slavný biatlonista ukázal nebývalou frustraci.

Přiznal se, že při druhé střelbě doufal, že mine pár terčů, aby nemusel lyžovat naplno až do konce.

"To je hodně zlé nastavení, špatný výsledek jsem si zasloužil. Nejsem o nic lepší, než co ukazuje výsledková listina. Oproti loňsku jsem pozadu. Je to strašně nepříjemné, na druhou stranu je to výzva, abych se dostal zpět na vrchol," řekl Bö norské televizi.

Sprint ve světové konkurenci předtím ovládl devětkrát v řadě. Tentokrát udělal tři střelecké chyby, mnohem víc se ale řešil jeho projev na trati.

Po pověstném stroji na lyžích nebylo ani památky, ve druhém okruhu měl až 23. běžecký čas, celkově byl v běhu pátý.

Šlo o enormní úpadek, protože v minulé sezoně byl jasně nejrychlejší v každém sprintu a druhému biatlonistovi v pořadí v průměru naděloval víc než půl minuty.

"Lyžování je teď jiné. Zákaz fluoru přinesl změnu, mnohem větší, než jsem si myslel," vysvětlil Bö. Osmnáctou příčku si pak zopakoval i ve stíhacím závodě.

"Dříve jsem mohl na lyžích létat i bez větší síly v horní části těla. To už teď nejde. Jsem příliš slabý, potřebuju nabrat svaly," uvedl.

Proto podle něj v úvodu sezony vládnou biatlonisté s nejsilnějším vrškem těla, například Němec Philipp Nawrath nebo Švéd Sebastian Samuelsson.

Za slabšími výkony vítěze 68 individuálních klání Světového poháru může být i tréninkový výpadek kvůli poraněnému lokti v poslední fázi přípravy.

Jenže trápí se také druhý muž minulého seriálu, další favorizovaný Nor Sturma Holm Laegreid. I dle jeho mínění přichází se zákazem fluoru zásadní změna.

"Lyžuje se teď jiným stylem, bojuju s tím. První závody mi daly pořádnou facku," řekl šestadvacetiletý závodník.

Zákaz používání vosků s fluorem uplatňuje Mezinárodní biatlonová unie IBU, stejně jako lyžařská federace FIS, od této sezony. Všechny připravené lyže musí před závody projít přísnou kontrolou, a pokud na nich testy odhalí stopy fluoru přesahující limit, dostane biatlonista červenou kartu.

Může sice závodit s náhradními lyžemi, ovšem pokud se proviní dvakrát, vyřadí ho ze startovní listiny. Když budou testy pozitivní po závodě, čeká biatlonistu diskvalifikace.

Od pátku do soboty je v rámci Světového poháru na programu druhá zastávka, tentokrát v rakouském Hochfilzenu.