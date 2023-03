Z Češek bodovala jen Davidová. Sprint v Novém Městě ovládla Olsbuová Röiselandová

Průměrná teplota za uplynulou meteorologickou zimu, tedy prosinec, leden a únor, dosáhla v pražském Klementinu 4,2 stupně Celsia. Byla tak šestá nejteplejší od roku 1775, kdy na této nejstarší meteorologické stanici v zemi začalo soustavné měření teplot.

"Zima 2022/23 měla průměrnou teplotu 4,2 stupně Celsia, což znamená, že odchylka od normálu 1991 až 2020 byla plus 1,9 stupně Celsia," uvedli meteorologové. Odchylka od dlouhodobého průměru z let 1775 až 2014 činila plus 3,9 stupně.

Z pěti dosavadních teplejších zim v Klementinu byly čtyři za posledních 20 let, a to v letech 2006/07, 2019/20, 2015/16 a 2021/22. Zatím nejteplejší zimu zaznamenali v Klementinu v letech 2006 až 2007 s průměrnou teplotou 5,8 stupně. Naopak nejchladnější zima od roku 1775 byla v zimě 1829/30, kdy průměrná teplota za prosinec, leden a únor dosáhla minus 6,1 stupně.