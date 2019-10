Rusy už bych vrátil do hry, přiznává Hamza. Světový biatlon má novou ústavu

Snaha očistit biatlon v očích veřejnosti pokračuje. O víkendu se Světová biatlonová unie (IBU) sešla na kongresu v Mnichově, kde si odhlasovala novou ústavu, podle které se bude řídit. Šéf českého biatlonu a I. místopředseda IBU Jiří Hamza věří, že nyní odpadnou dostihy a tahanice o pořádání závodů.

Korupční skandály, dopingová kauza. Světový biatlon měl v poslední době na své pověsti co napravovat. A tak se nové vedení IBU rozhodlo svolat na uplynulý víkend kongres, na kterém ustanovilo novou konstituci, podle které bude následně fungovat.

"Potřebovali jsme mít všechno správně legislativně nastavené. Je to ústava, která je jasně daná. Právničina převedená do sportovního prostředí. Výkonný výbor teď funguje úplně jinak. Není to one man show, každý víme, co máme dělat, každý máme své úkoly," řekl Aktuálně.cz Jiří Hamza.

Naráží tak na kontroverzního šéfa Nora Anderse Besseberga, kterého vyšetřovala policie kvůli korupci. Loni ho ve funkci vystřídal Švéd Olle Dahlin a šéf českého biatlonu mu děla prvního místopředsedu.

"Nikdo už teď nerozhoduje individuálně, všechno se řeší v nějakých skupinách a pak se teprve schvaluje na výboru," vysvětluje Hamza.

IBU se snaží o transparentnost i v otázce antidopingového systému, aby se neopakovala situace podobná té s ruským dopingem.

"Celý rok fungovala antidopingová komise. Zpočátku jsme já a šéf Olle jezdili do Ruska na kontroly, teď už si to převzal někdo jiný v čele s právníkem. Ale komunikace s ruskou stranou probíhá. Systém je teď nastavený maximálně transparentně. Už by se něco takového nemělo stát," věří předseda českého biatlonového svazu.

Sám by už byl k ruským biatlonistům shovívavý. Přestože jejich federace podobně jako v dalších sportech stojí kvůli státem řízenému dopingu mimo organizační struktury.

"Rusové vznesli požadavek na plné členství, ale to u nás nemá šanci projít. I když nejen já, ale i další si myslíme, že už by ten smutný příběh měl skončit, ale to je spíš otázka na MOV," říká Hamza.

Kongres také schválil, že mezi biatlonové federace rozdělí milion eur. "To je další podpora na rozvoj biatlonu. Dáváme 70 procent rozpočtu mezi federace a organizátory závodů, to je podle mě ojedinělá věc mezi sportovními uniemi," pochvaluje si.

Podpora národních federací je jedním z hlavních pilířů nového strategického plánu, který IBU vytvořila. Ráda by udržela atraktivitu pro fanoušky a chce hledat cesty, jak biatlon ještě posunout.

"Každý si ve výboru držíme nějaký svůj zájem, mě zajímají peníze a marketing. Propaguju, abychom zavedli Světový pohár v letním biatlonu, protože mi to přijde důležité a podle mě nám to chybí," prozradil Hamza.

Zdaleka ne na všem se ale účastníci kongresu v Mnichově shodli.

"Padl návrh, aby se diferenciovaly federace počtem hlasů, aby silnější měly dva a slabší jeden. To ale kongres neschválil. I já jsem toho názoru, že každá federace by měla mít jeden volební hlas a neměli bychom se rozdělovat na malé a velké nebo bohaté a chudé."

Víkendovým jednáním prošlo i to, že v roce 2021 budou závody v Novém Městě na Moravě až v březnu místo plánovaného února. Organizátoři tak vyjdou vstříc Pekingu, který chce mít Světový pohár přesně v době, kdy bude na stejném místě o rok později olympiáda.

"Bylo to předjednané a po našem souhlasu. Jsem rád, že kongresy už nebudou dostihy při kandidaturách. Budeme o tom v klidu diskutovat. Výkonný výbor pořadatele mistrovství světa navrhne a kongres bude jen schvalovat," dodal Hamza.

Příští kongres IBU se bude konat v září příštího roku v Praze, kde se bude hlasovat o pořádání mistrovství světa 2024, o které by se mělo ucházet Nové Město.