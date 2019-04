Propad Vítkové doteď nechápu. Od května přijdou změny, hlásí trenér biatlonistek

před 58 minutami

| Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Egil Gjelland | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Má za sebou první zkušenost koučování v cizí reprezentaci, první sezonu v českém týmu. Trenér biatlonistek Egil Gjelland prožil z tohoto pohledu hořkosladkou sezonu. Na jednu stranu mohl být rád za vycházející hvězdu Markétu Davidovou, ale na druhé zase musel nechápavě kroutit hlavou nad kolapsem olympijské medailistky Veroniky Vítkové.

"Něco bylo dobré, něco ne. Udělali jsme nějaké změny, také bylo potřeba holky pořádně poznat. Jak pracují, jak reagují na trénink. To bylo v této sezóně hlavní. V tuto chvíli už se díváme dopředu," uvedl na webu českého biatlonu norský trenér.

Pozitivum sezony se nabízí. Byly jím výkony Markéty Davidové, která získala ve Světovém poháru kompletní sadu medailí a až do mistrovství světa bojovala o malý křišťálový glóbus za individuální závody.

"Má v sobě všechno pro to, aby byla velmi úspěšná, a také přesně ví, co má dělat. Ale i u dalších holek vidím velký potenciál. Je to o malých detailech, chybách, na kterých musíme neustále pracovat," nechce Gjelland zůstat jen u Davidové.

Vždyť minimálně v přesnosti střelby si Češky vylepšovaly maxima. Taková Veronika Vítková zakončila kolotoč Světového poháru s číslem 89,3 procenta.

"Na střelbu jsme se hodně soustředili. Byl jsem u holek prvním rokem, takže jsem nevěděl, jak vypadal jejich trénink dřív. Každopádně jsme se u každé snažili zapracovat drobné změny, které je měly posunout. Veronika v ní byla hodně silná," ví Gjelland.

Jenže co střelnice dala, to trať vzala. A bežecký propad v sezoně byl nejzásadnější právě u Vítkové.

"Pro mě je hodně těžko vysvětlitelné, proč to u ní nebylo tak dobré i na trati. Možná jsou tím důvodem právě změny v přípravě. Je důležité, abychom tohle v budoucnu podchytili."

Biatlonistky mají nyní volno až do prvního května, kdy začne příprava na novou sezonu. A v ní budou muset přijít novinky.

"Změny jsou nevyhnutelné. Víme o slabších místech, na které se v přípravě zaměříme. Myslím, že to teď bude o to jednodušší, že už holky znám a vím, jak v tréninku pracují. Můžu se jím věnovat víc po individuální stránce a uzpůsobit trénink tak, aby jim co nejvíc vyhovoval," uvedl.

Navíc se sám zvládl aklimatizovat v cizím prostředí. "Poznal jsem, že když trénujete v jiném jazyce, je těžší vysvětlit naprosto přesně, co chcete. A detaily jsou v biatlonu důležité. Komunikace vůbec je moc důležitá. Nějaká slovíčka se naučíte, ale je velice těžké naučit se jazyk. Čeština je navíc úplně jiná než norština nebo angličtina," dodal.

V době dovolené relaxuje na své farmě. "Je to práce od brzkého rána do pozdního večera. (smích) Dnes jsem třeba na pole rozvezl hodně kravinců. Práce na farmě mě teď hodně zaměstnává, ale samozřejmě už musím myslet i na plánování příští sezóny," usmívá se.