Maďarsko se chystá v dubnu jako první členská země Evropské unie přesunout své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Napsal to v pátek zpravodajský web The Times of Israel (TOI) s odkazem na zdroje z izraelského ministerstva zahraničí a sesterský deník Zman Jisrael. Velvyslanectví většiny zemí v Izraeli, včetně České republiky, se kvůli nedořešenému izraelsko-palestinskému konfliktu nacházejí v Tel Avivu, nikoli v Jeruzalémě. Maďarská média zatím o údajně chystaném přesunu ambasády informují jen s odkazem na izraelský list.

Maďarské rozhodnutí přesunout ambasádu do Jeruzaléma je podle TOI vstřícným gestem premiéra Viktora Orbána vůči jeho izraelskému protějšku Benjaminu Netanjahuovi. Ten nyní čelí ostré kritice kvůli záměru své vlády prosadit kontroverzní soudní reformu, která oslabí pravomoci justice. Protivládní demonstranti nynější směřování izraelské politiky k vývoji v Maďarsku mnohdy přirovnávají.