Norové jako Stramaccioni? První biatlonové závody zasely mezi české fanoušky paniku

Veronika Vítková v Pokljuce. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Stačila jediná zastávka Světového poháru, aby se obec českých biatlonových fanoušků rozdělila na dvě zdánlivě nesmiřitelné poloviny. Jedni přicházejí s nesmlouvavou kritikou, druzí berou prvotní neúspěchy s nadhledem a fandí, i když se zrovna nedaří.

Příznivci českého biatlonu musí mít nepovedený začátek loňské sezony ještě v živé paměti. Depresivní prosincová bída se během ledna proměnila v mírnou euforii, která pak vyvrcholila sladkým ziskem dvou olympijských medailí.

Přesto nyní řada z nich propadá panice už po první zastávce Světového poháru ve slovinské Pokljuce.

Češi sice ve své oblíbené destinaci vybojovali jedno umístění na stupních vítězů, zásluhou mladé Markéty Davidové a jejího životního výkonu na nejdelší trati. Do desítky se jednou vešel také Michal Krčmář, jehož výkony působí vyrovnaně a spolehlivě.

Jinak ale v reakcích fanoušků převládá rozčarování, především nad podprůměrnými běžeckými výkony českých reprezentantů.

Na trati se trápila zejména Veronika Vítková, která ve třech individuálních závodech získala pouhé čtyři body, navzdory velmi přesné střelbě. Jasná česká jednička uplynulé sezony je nyní až čtvrtá z pěti českých biatlonistek a upřímně zaskočený je i norský trenér Egil Gjelland. "Je to pro nás záhada," tvrdí.

A čeští fanoušci mezitím dávají jasně najevo, že čekali víc. Někteří z nich podrážděně reagovali na slovní spojení "Smůla v Pokljuce" v nedělním titulku deníku Aktuálně.cz.

"V běhu jsou pomalí, ve střelbě sundávají jen šišky a prý smůla. Co trénovali v rámci přípravy? To bylo zase jak jim vše vyhovuje, jak je nikdo nepřepíná, jaká je pohodička. Na závodech jsou jako na rekreaci. Hlavně, že jsou všichni spokojení a nikdo za nic nenese odpovědnost. Je to jejich zaměstnání, nic jiného nedělají. Takhle kdyby pracovali řadoví lidé v práci, tak jsou obratem na dlažbě," přispěchal se svou rozsáhlou kritikou v diskusi pod článkem Stanislav Pudil.

K němu se připojil třeba Jan Svoboda. "Je smutné, že mají v týmu zahraničního trenéra na běh a ten je zatím až na Markétu Davidovou u všech dost tragický," zmínil roli druhého norského kouče, specialistu na techniku běhu Anderse Bratliho, který pomáhá mužské části národního týmu.

"Příprava byla celá s tímto trenérem, takže čas na práci byl. Prostě od konce Gábiny Koukalové se to pomalu sune dolů," dodal.

Část fanoušků se ale staví proti kritikům. Například Jan Novák, který v diskusi na Aktuálně.cz poznamenal: "Běh zatím pomalejší, ale to půjde nahoru. Jenom vážení biatlonisté prosím nedejte nic na názory expertů gaučáků, kteří mají po prvních závodech jasno o celé sezoně. V případě úspěchu budou ti stejní jako první mávat vlaječkama a psát o hrdých Češích."

Eva Hajdová zase přispěchala s burcujícím vzkazem určeným nejen závodníkům, ale i netrpělivým fanouškům: "Nevadí, je teprve začátek sezony. Určitě se to zlepší a naši ukáží, že na to mají. Takže - fandíme dál."

Příval odsudků tím ale ti trpělivější a loajálnější nezastavili. Mezi fanoušky se dokonce objevilo jako vztyčený varovný prst porovnání norských trenérů s neúspěšným bývalým koučem fotbalové Sparty Andreou Stramaccionim.

"Nikdo neříká, že to holky odflákly. Tady je na stole spíš otázka změny tréninkových metod a načasování formy. Je divný rozdíl mezi proklamovanou spokojeností holek s novým způsobem tréninků a zatímním výkonem. Aby to nedopadlo jako Sparta se Štramákem," vyjádřil obavu Jaroslav Orlík.

Fanoušci vesměs uznávají vlastní zmlsanost po dřívějších veleúspěšných sezonách plných úspěchů. "Je fakt, že jsme zpovykaní, řečeno slovy Krnáčové, stran výkonů Soukalové. A teď nám to chybí. Ale není vždy posvícení. Já jen, že ti naši čeští trenéři nejsou žádná ořezávátka," dodal Orlík.

Alois Matějíček si všiml, že se v poslední době u biatlonistů spíše neschází forma v obou složkách specifického sportu.

"Ach jo, když dobře střílíme, špatně běžíme, a když dobře běžíme, špatně střílíme. Co s tím? Nezbývá než čekat, že si to sedne až v Novém Městě," vyjádřil naději na brzké zlepšení.

Ještě před svátkem biatlonu na Vysočině si Češi budou moci spravit chuť na druhé zastávce Světového poháru v rakouském Hochfilzenu. Už teď je ale správné říct, že na paniku je příliš brzy. Český biatlon už v minulé sezoně jasně demonstroval, že návraty z nelichotivých pozic umí velice dobře.