Krčmář střílel přesně, ale pomalu. První závod sezony ovládl Ponsiuloma

Michal Krčmář skončil v úvodním závodě nové sezony Světového poháru biatlonistů na 13. místě. Na vítěze vytrvalostního klání na 20 kilometrů, Švéda Martina Ponsiluomu, ztratil s jednou chybou na střelnici dvě a půl minuty. Body si z pěti českých reprezentantů zapsal také sedmadvacátý Jakub Štvrtecký

Michal Krčmář v Kontiolahti 2022 | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):

Muži - vytrvalostní závod (20 km): 1. Ponsiluoma (Švéd.) 49:36,5 (1 trest. minuta), 2. Hartweg (Švýc.) -37,2 (0), 3. Zobel (Něm.) -59,3 (0), 4. Rees (Něm.) -1:00,9 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -1:02,8 (1), 6. Laegreid (Nor.) -1:23,4 (2), 7. Christiansen (Nor.) -1:32,9 (1), 8. Strolia (Lit.) -1:37,1 (1), 9. Fabien Claude (Fr.) -2:07,5 (2), 10. Bjöntegaard (Nor.) -2:11,5 (1), …13. Krčmář -2:31,3 (1), 27. Štvrtecký -3:45,4 (3), 43. Mareček -5:18,2 (1), 66. Mikyska -6:56,5 (3), 68. Karlík (všichni ČR) -7:03,7 (5).