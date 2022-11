Vyšší prize money, více bodů a Davidová v top formě. Biatlonisté začínají novou éru

Skončila doba hájení a jede se naostro. Tak nějak by se dala shrnout situace v českém biatlonovém týmu před nadcházející sezonou. Mužská i ženská reprezentace dotáhla generační obměnu. Podle trenérů je před startem v Kontiolahti v top formě především Markéta Davidová.

Markéta Davidová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Po rozlučkách Ondřeje Moravce, Michala Šlesingra, mezi ženami Gabriely Soukalové, Veroniky Vítkové a naposledy i Evy Puskarčíkové se poslední sezony mluvilo i psalo tom, jak v českém biatlonu probíhá generační obměna.

"A to skončilo. Nemůžeme pět let za sebou říkat, že procházíme generační výměnou. Očekáváme, že výsledky půjdou nahoru, a já věřím, že to tak opravdu bude," nechal se slyšet šéf českého biatlonu Jiří Hamza.

Mezi ženami tak zahájí sezonu Markéta Davidová, Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Eliška Václavíková a Tereza Voborníková. U mužů bude nejzkušenějším lídrem Michal Krčmář a za ním draví mladíci Jakub Štvrtecký, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Jonáš Mareček.

"Jsme na začátku dalšího olympijského cyklu. Po hrách v Pekingu nastala spousta změn a já věřím, že pozitivních. Máme excelentní dívčí družstvo v čele s Markétou Davidovou," vypíchl Hamza.

Blonďatá biatlonistka s jednorožci na pažbě přehodnotila myšlenky na další studium a konec sportovní kariéry. Místo toho chce dál závodit a v letní pauze zrychlila střelbu.

"Je to o sebedůvěře a zvládnuté technice střelby. Makula určitě udělala pokrok, ale musí na tom neustále pracovat a hlavně udržet stabilitu," je zatím opatrný trenér ženské reprezentace Egil Gjelland.

To šéftrenér Ondřej Rybář je před prvními závody ve Finsku vyloženě optimistický. "Markéta vykazuje výkonnost nejvyšší úrovně. V jejím podání se máme na co těšit," libuje si.

Sama Davidová je podobně jako Gjelland zdrženlivější. Mimo jiné i proto, že po přesunu na první zastávku Světového poháru v Kontiolahti národní tým lehce zaskočila zima. Ve Finsku jsou totiž teploty hluboko pod bodem mrazu.

"Na soustředění v Trysilu jsme měli plusové teploty a tady je nějakých minus 13. To je docela masakr. Jako na začátku každé sezony jsou tam trošku obavy, protože člověk neví, co má čekat. Na druhou stranu se docela těším, že se nám trošku změní režim," přiznala Davidová.

Změny přinesla i Mezinárodní biatlonová unie, která rozšířila bodovací systém Světového poháru. Vítězové nově získají 90 bodů místo 60, zvětší se také rozdíl v přidělených bodech mezi prvními pěti místy. Závodníci inkasují i štědřejší prize money.

Program nové sezony zahájí v úterý vytrvalostním závodem muži, ve středu odstartují Světový pohár stejným způsobem i ženy.