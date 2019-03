Nikdo nevidí to brutální úsilí. Koukalová se zastává zatracovaných biatlonistů

Sport je vrtkavá věc a biatlon tuplem. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi tenká👌. Stejně, jako je velmi tenká hranice mezi uznáním a zatracením😔. Letošní mistrovství světa v biatlonu se našim biatlonistům nevydařilo tak, jak by si fanoušci, ale především závodníci sami představovali. Nikdo ale nevidí to brutální úsilí, které tomu všichni včetně realizačního týmu věnovali. Je krásné, když slaví fanoušci společně se sportovci úspěchy. Je ale důležité přijmout společně i neúspěchy. To je sport a my všichni jsme prostě lidi a ne stroje. Pár posledních dnů jsem strávila v Lausanne, kde jsem narazila i na legendárního Emila Zátopka. Vzpomněla jsem si nejen na jeho fantastické sportovní úspěchy, ale i na jeho heslo... Když němůžeš, tak přidej! Platí to ve sportu i v životě.💋