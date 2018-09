Hamza je prvním místopředsedou IBU, biatlon povede Švéd Dahlin

před 2 hodinami

Po dlouhých 25 letech má biatlonová unie nového předsedu. Dahlin dostal přednost před bývalou lotyšskou ministryní spravedlnosti Baibou Brokaovou.

Poreč - Šéf českého biatlonu Jiří Hamza byl zvolen prvním místopředsedou mezinárodní unie IBU. Jejím novým předsedou je Švéd Olle Dahlin. Hamza ve volbách na kongresu v chorvatské Poreči porazil Němce Franze Steinleho poměrem hlasů 30:20. Další kandidáti Nor Tore Böygard, Viktor Majgurov nominovaný za Bělorusko a Slovák Ivor Lehoťan ještě před hlasováním odstoupili.

Dahlin, který byl dosud místopředsedou unie pro rozvoj, obdržel 39 hlasů a jasně zvítězil. Pro Brokaovou hlasovalo 12 delegátů.

"Oproti poslednímu kongresu v Kišiněvě dal světový biatlon dnešní volbou jasný signál k tomu, že se chce změnit a očistit. Což potvrzuje i zvolení nového prezidenta IBU Dahlina, který dává záruku změn. To považuji za nejdůležitější. Ve výkonném výboru se sešli pracovití lidé. Již v neděli máme první pracovní zasedání," řekl ČTK Hamza.

Jedním z hlavních úkolů v úvodu čtyřletého mandátu pro Dahlina bude obnovit důvěryhodnost IBU. Její pověst pošramotila dopingová aféra v ruském sportu a podezření, že Besseberg a bývalá generální sekretářka unie Nicole Reschová se za úplatu podíleli na krytí dopingu ruských biatlonistů.

Kvůli aféře zastavil Mezinárodní olympijský výbor biatlonu finanční podporu. Podmínkou pro její obnovení byla volba nového předsedy a reforma antidopingového systému.

"Moje zvolení do funkce prvního místopředsedy není jen moje zásluha. Je to výsledek práce všech lidí kolem českého biatlonu. V biatlonovém prostředí, kam jsem postupně přešel z basketbalu, se věnuji patnáct let. Za tu dobu se celému týmu lidí kolem mě podařilo biatlon pozvednout neskutečně vysoko. Prostě se z něj stal fenomén," řekl Hamza.

Jedním z jeho cílů je pozvednout význam letního biatlonu. "Slíbil jsem to při své prezentaci. Vidím v letním biatlonu obrovský marketinkový potenciál," dodal Hamza.

V neděli se na závěr kongresu rozhodne, zda v České republice bude v roce 2023 mistrovství světa v biatlonu. Jediným soupeřem Nového Města na Moravě, které šampionát hostilo už v roce 2013, je německý Oberhof.