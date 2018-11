Fialkovy o start sezony nepřijdou. Smlouvu podepsaly po 11 hodinách jednání

View this post on Instagram

Po včerajšom 11-hodinovom rokovacom "maratóne" sa Vám všetkým chcem ešte raz zo ♥️ poďakovať za podporu, ktorú ste mi preukázali. Nesmierne si vážim podporu štátu či už v podobe ministrov, hlavnej kontrolórky športu, VŠC Dukla alebo SOV, bez ktorých by nebolo možné rokovanie o zmluve, z ktorého vzišla aj dohoda. Táto dohoda mi dnes umožňuje robiť šport, ktorý milujem a reprezentovať naše malé ale krásne Slovensko.Veľká vďaka patrí aj právnickej kancelárii Garant Partner legal, ktorá odviedla skvelú prácu, ďalej mojej rodine, celému tímu #fialky a mnohým ďalším. Môžem Vám sľúbiť, že urobím maximum preto, aby som Vám to vrátila v podobe krásnych športových zážitkov. Čo nás nezabije, to nás posilní. A jedine v duchu tohto hesla môžme z toho všetci vyjsť ako frajeri! 💪💪 Vaša Paja 📸@vladoveverka