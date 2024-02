Nejhorší výsledek od roku 2009. Smíšená štafeta doplatila na Krčmářovu střelbu

Čeští biatlonisté Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Markéta Davidová a Jessica Jislová zahájili domácí mistrovství světa v Novém Městě na Moravě 14. místem ve smíšené štafetě.

O šanci na úspěch Čechy připravil Krčmář, který musel po položce vleže na trestné kolo. Po osmi letech se z titulu radovala Francie. Stejně jako v roce 2016 u toho byl Quentin Fillon Maillet, tentokrát ho doplnili na úvodním úseku Éric Perrot a pak Justine Braisazová-Bouchetová a Julia Simonová.

Krčmář byl po úvodní položce předposlední z 25 závodníků na prvním úseku. Předával jako jednadvacátý s dvouminutovým mankem.

"Nemá cenu se v tom nějak moc pitvat. Já jsem ten závod totálně pokazil. Myslím si, že je na místě, abych se omluvil jak členům týmu a kolegům, tak fanouškům, kteří přišli nebo to sledují. Bylo to ode mě velice špatné," řekl novinářům. Doufá, že se zlepší. "Tady je tolik závodů, že musím jít dál, abych si to nenesl do dalšího programu na šampionátu," dodal.

Dobrý výkon na střelnici předvedl Mikyska, který jen jednou dobíjel. Ztratil další minutu a posunul se o dvě příčky. Dalších pět pozic odmazala Davidová, i když na každé položce potřebovala dva náhradní náboje.

Jislová po čisté ležce vytáhla Česko na dvanáctou příčku, kterou udržela i po třech opravovaných ranách vestoje. V závěrečném běžeckém kole ale ztratila a nakonec projela s bezmála pětiminutovým mankem cílem jako čtrnáctá.

Česko na Vysočině nenavázalo na pátou a šestou příčku, které získalo ve smíšené štafetě v této sezoně Světového poháru, a neobhájilo loňské páté místo z MS.

Francie navázala na tituly z let 2009 a 2016. Navzdory trestnému kolu, na které musela jít po položce vleže Braisazová-Bouchetová, zvítězila o 45,2 sekundy před Norskem, králem této disciplíny na posledních čtyřech MS. Tentokrát mu na zlato nestačila ani sestava s oběma bratry Böovými a vedoucí ženou SP Ingrid Tandrevoldovou. O francouzském triumfu rozhodla finišmanka Simonová, jež na střelnici ani jednou neminula.

Bronz získalo Švédsko. Na třetí příčku ho dostala Elvira Öbergová, poté co v závěrečném běžeckém kole udolala Švýcarku Amy Basergovou.

Mistrovství světa v biatlonu v Nové Město na Moravě:

Smíšená štafeta (4×6 km): 1. Francie (Perrot, Fillon Maillet, Braisazová-Bouchetová, Simonová) 1:09:24,4 (1 trest. okruh + 9 dobíjení), 2. Norsko (T. Bö, J.T. Bö, Knottenová, Tandrevoldová) -45,2 (0+8), 3. Švédsko (Samuelsson, Ponsiluoma, H. Öbergová, E. Öbergová) -1:01,7 (0+10), 4. Švýcarsko -1:02,9 (0+3), 5. Německo -1:30,9 (1+9), 6. Rakousko -2:30,5 (0+7), …14. Česko (Krčmář, Mikyska, Davidová, Jislová) -4:47,8 (1+13).