Biatlonistky běží v Ruhpoldingu další štafetu, chtějí napravit selhání z Oberhofu

Biatlonová karavana se posunula do další štace. Německo však neopustila, jen se přesunula do jiného střediska. Z neoblíbeného Oberhofu se závodníci a závodnice vydali do Ruhpoldingu. A zde se už konaly dva závody, ve středu běžely sprint ženy, včera muži. Dnes je na programu ženská štafeta, zítra naopak ta mužská. V neděli nás pak čekají stíhací závody. My se dnes budeme věnovat ženské štafetě. Biatlonistky jako vždy pojedou každá 6 kilometrů, tedy 3 kola po 2 kilometrech. Opět budou dvakrát střílet a budou mít vždy k dispozici 3 náboje navíc.