Biatlonistka Jislová byla po bezchybné střelbě desátá ve sprintu v Hochfilzenu

Biatlonistka Jessica Jislová byla po bezchybné střelbě desátá ve sprintu na Světovém poháru v Hochfilzenu. O šest příček za ní skončila Tereza Voborníková. Nedařilo se Markétě Davidové, která po čtyřech trestných kolech obsadila 47. místo. Z mužů skončil nejlépe třiadvacátý Michal Krčmář. Zvítězili Norové Tarjei Bö a Ingrid Landmark Tandrevoldová.

Z Čechů bodovali ještě devětadvacátá Lucie Charvátová a Adam Václavík na 33. příčce. Jonáš Mareček obsadil 42. a Jakub Štvrtecký 49. místo. Do stíhacího závodu se nekvalifikovali 75. Tereza Vinklárková a 78. Mikuláš Karlík.

Devětadvacetiletá Jislová, kterou v úvodu roku zbrzdila viróza, se dostala do první desítky počtvrté v kariéře. Naposledy byla šestá v předminulé sezoně ve sprintu v Oslu. Na vítěznou Tandrevoldovou ztratila necelou minutu.

Dařilo se také třiadvacetileté Voborníkové, jež udělala na střelnici jen jednu chybu. "Cítila jsem se lépe než v Östersundu. Měly jsme bezvadné lyže, takže to pro mě bylo pocitově oproti minulému sprintu z nuly na sto. Vím, kde ta (střelecká) chyba byla. Mrzí mě to. Najížděla jsem pomalu, chtěla si to hlídat, ale utekla mi na šest hodin," řekla České televizi Voborníková.

Davidová vyběhla na trať se startovním číslem 6, při úvodní položce ji ale zbrzdilo jedno trestné kolo. Ještě hůře si česká biatlonistka vedla při střelbě vestoje, po níž musela na další tři, a zaznamenala zatím nejhorší výsledek v sezoně.

Zvítězila střelecky stoprocentní Tandrevoldová, která porazila o 4,9 sekundy Švédku Elviru Öbergovou. Třetí byla Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová. Tandrevoldová si připsala druhý individuální triumf v kariéře.

Dvaatřicetiletý Krčmář minul na střelnici hned první ránu a chyby se nevyvaroval ani při stojce. Přesto se v závěrečném kole posunul o šest míst. Na vítězného Böa ztratil téměř minutu a půl.

"Byl to typický závod v Hochfilzenu. První závod tu bolí, je nepříjemný. To se asi každý rok opakuje," uvedl Krčmář. "Mrzí mě střelnice. Jsem tam pomalý, ale nedovedu si teď dovolit něco víc. Byla by tam hrozná míra rizika a bojím se, že by to nedopadlo dobře. Potřebuju získat sebevědomí v rychlosti a rytmu. Když jsem tam přes minutu na dvě položky, tak si pak můžu vytrhnout nohy a stejně to nepomůže," doplnil.

Vítěz SP ze sezony 2010/11 Tarjei Bö se radoval ze třináctého individuálního vítězství v seriálu. Naposledy triumfoval před více než dvěma lety ve stíhacím závodě v Novém Městě na Moravě. Tentokrát se blýskl bezchybnou střelbou, pátým běžeckým časem a porazil o 4,9 sekundy krajana Sturlu Holma Laegreida. Třetí byl Švéd Sebastian Samuelsson, který se dostal do čela pořadí SP.

Nadále se nedaří Johannesu Thingnesu Böovi. Úřadující vítěz SP měl sice druhý běžecký čas, při střelbě vestoje ale udělal tři chyby a byl jedenáctý. V průběžném pořadí je devátý.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - sprint:

Muži (10 km): 1. T. Bö 24:37,5 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid (oba Nor.) -4,9 (0), 3. Samuelsson -10,0 (1), 4. Ponsiluoma (oba Švéd.) -18,4 (1), 5. Dale-Skjevdal -19,2 (2), 6. Christiansen (oba Nor.) -26,5 (1), …23. Krčmář -1:29,9 (2), 33. Václavík -1:53,0 (2), 42. Mareček -2:05,6 (2), 49. Štvrtecký -2:19,0 (3), 78. Karlík (všichni ČR) -3:19,6 (5). Průběžné pořadí (po 4 z 21 závodů): 1. Samuelsson 236, 2. T. Bö 230, 3. Nawrath (Něm.) 184, 4. Christiansen 160, 5. Strömsheim (Nor.) 152, 6. Strelow (Něm.) 151, …26. Krčmář 65, 42. Václavík 15, 43. Mareček 13, 50. Karlík 5.

Ženy (7,5 km): 1. Tandrevoldová (Nor.) 20:59,9 (0), 2. E. Öbergová (Švéd.) -4,9 (1), 3. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -19,7 (1), 4. Häckiová-Grossová (Švýc.) -20,0 (1), 5. Vittozziová (It.) -24,4 (0), 6. Knottenová (Nor.) -40,4 (2), …10. Jislová -57,7 (0), 16. Voborníková -1:16,3 (1), 29. Charvátová -1:45,3 (3), 47. Davidová -2:09,1 (4), 75. Vinklárková (všechny ČR) -3:22,9 (3). Průběžné pořadí (po 4 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 223, 2. Tandrevoldová 211, 3. Preussová (Něm.) 200, 4. Vittozziová 199, 5. Knottenová 199, 6. Voigtová (Něm.) 192, …29. Jislová 49, 36. Voborníková 36, 43. Davidová 27, 51. Charvátová 12.