Běžkaři vs. biatlonisté. Johaugová v brutálním norském výjezdu porazila i Krčmáře

před 11 minutami

Tuhle drsnou přípravu čeští biatlonisté ještě nezažili. Poprvé se zúčastnili norského závodu Blinkfestivalen. Na kolečkových lyžích byla v 7,4 kilometru dlouhém stoupání nejrychlejší domácí běžkyně Therese Johaugová. Z Češek se blýskla čtvrtým místem mezi biatlonistkami Ludmila Horká. Mezi muži kraloval dvojnásobný olympijský vítěz her z Pchjongčchangu Simen Krüger.

Už je to čtrnáctiletá tradice. Uprostřed léta se v norském Sandnesu sejdou hvězdy běžeckého lyžování i biatlonu, aby tu v rámci přípravy na novou sezonu poměřily síly v různých disciplínách.

Jednou z nich je výjezd kopce Lysebotn Opp, přes sedm kilometrů stoupání z úrovně hladiny moře až do 640 metrů. Ve čtvrtek byla mezi ženami nejlepší Norka Johaugová s časem 31:18,4, stanovila tak nový rekord a obhájila loňský triumf.

Zajímavé je, že svým časem předčila například českého biatlonistu Michala Krčmáře, který byl mezi muži 24. s výsledkem 32:08,5 a tříapůlminutovou ztrátou na vítěze Krügera.

Spokojená může být Ludmila Horká, která měla 16. nejlepší čas celkově a čtvrtý mezi biatlonistkami.

"Byl to jeden z nejtěžších závodů, které jsem kdy jela. Kilometry vůbec neubývaly, bylo to opravdu náročné. Je to velká vzpruha vzhledem k tomu, že jsme tady měly v pondělí jeden z nejtěžších tréninků a já ho ani nedokončila. Myslela jsem si, že jsem na tom hůř než dřív," uvedla na webu českého biatlonu Horká.

Z dalších českých biatlonistek se dostala do cíle jako devatenáctá Markéta Davidová se ztrátou 7:51 na Johaugovou.

"Holky si nevedly špatně, nebyl to žádný propadák. Kopec jim dal pořádně zabrat, naštěstí nebyl žádný pařák, jelo se asi v 16 stupních. Ale když jsem šel pěšky nahoru, tak mi bylo horko," přiznal asistent trenéra českých biatlonistek Jiří Holubec.