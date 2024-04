Bejlek v Madridu otočila zápas s Ruskou a dočkala se prvního vítězství na okruhu WTA

Osmnáctiletá tenistka Sára Bejlek porazila v Madridu Rusku Blinkovovou 4:6, 6:3, 6:3 a na šestý pokus se dočkala vítězství v hlavní soutěži WTA Tour.

Podrobnosti připravujeme.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):

Muži (dotace 9,249.713 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Navone (Arg.) - Popyrin (Austr.) 7:5, 6:2, Daniel (Jap.) - Vukic (Austr.) 6:2, 6:7 (1:7), 6:1, Munar (Šp.) - Borges (Portug.) 7:5, 6:4, Seyboth Wild (Braz.) - Safiullin (Rus.) 6:4, 6:4, Altmaier (Něm.) - Landaluce (Šp.) 6:1, 7:5, Ševčenko (Rus.) - Rinderknech (Fr.) 6:4, 5:7, 6:3, Darderi (It.) - Monfils (Fr.) 6:4, 6:2, Van Assche (Fr.) - Bergs (Belg.) 6:4, 6:7 (0:7), 6:1, Marozsán (Maď.) - Karacev (Rus.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:2), Draper (Brit.) - Kokkinakis (Austr.) 6:3, 3:6, 7:5, Čorič (Chorv.) - Hassan (Něm.) 6:7 (5:7), 7:5, 6:3, Bagnis (Arg.) - Nakashima (USA) 6:3, 7:6 (7:5), Van de Zandschulp (Niz.) - Eubanks (USA) 6:3, 6:3.

Ženy (dotace 7,679.965 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Bejlek (ČR) - Blinkovová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:3, Montgomeryová (USA) - Avanesjanová (Rus.) 6:2, 6:2, Andrejevová (Rus.) - Townsendová (USA) 4:6, 6:1, 7:5, Kruegerová (USA) - Hibinová (Jap.) 6:4, 6:4, Cristianová (Rum.) - Frechová (Pol.) 7:5, 6:2, Rogersová (USA) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:2, Carleová (Arg.) - Raducanuová (Brit.) 6:2, 6:2, Bucsaová (Šp.) - Dartová (Brit.) 6:4, 6:4, Arangová (Kol.) - Anisimovová (USA) 1:6, 6:4, 7:6 (7:2), Wang Si-jü (Čína) - Tomovová (Bulh.) 5:7, 7:5, 6:4, Linetteová (Pol.) - Cocciarettová (It.) 3:6, 6:4, 6:4, Bronzettiová (It.) - Gračovová (Fr.) 6:3, 6:3, Erraniová (It.) - Wozniacká (Dán.) 3:6, 7:5, 7:5, Putincevová (Kaz.) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:4, Jiménezová (And.) - Ču Lin (Čína) 6:4, 6:3, Bouzasová - Badosaová (Šp.) 2:6, 6:3, 6:3, Šarífová (Egypt) - Davisová (USA) 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, Stephensová (USA) - Trevisanová (It.) 6:3, 5:7, 6:4, Vekičová (Chorv.) - Siegemundová (Něm.) 6:1, 6:2, Ósakaová (Jap.) - Minnenová (Belg.) 6:4, 6:1, Sorribesová (Šp.) - Peraová (USA) 7:5, 6:2.