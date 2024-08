Změřte brány, burácel Večeřa před 16 lety. Teď Baník v boji s gigantem zase cítí krev

Dlouhých čtrnáct let čekal fotbalový Baník Ostrava na návrat do evropských pohárů a ještě o dva roky déle na souboj s opravdu zvučným soupeřem. V roce 2008 to proti moskevskému Spartaku těsně nevyšlo, dnes stojí Baník v předkole Konferenční ligy před domácí odvetou s Kodaní. S mankem jediného gólu a bílým peklem v zádech cítí velkou šanci.

Před osmi dny Baník v dánské metropoli v úvodním zápase třetího předkola prohrál 0:1, když inkasoval až v samém závěru. I tak si domů přivezl nadějný výsledek, který by před utkáním rozhodně bral. Podobné to bylo před 16 lety v prvním kole Poháru UEFA, tehdy Baník prohrál se Spartakem doma 0:1 a v Moskvě ztrátu stahoval. Byl to nadlouho poslední evropský střet Ostravanů s velkým soupeřem. Související Německý fotbalový šampion živoří za 70 korun na den. Neumím si ani uvařit, zoufá si Gruzínský tým WIT Georgia a běloruský Mogiljov o dva roky později nebo letos arménské Urartu do této kategorie přeci jen nespadají. V Rusku v Lužnikách baníkovci remizovali 1:1 a od postupu je dělil jediný gól. Soupeře přitom mačkali a hned třikrát zvonila branková konstrukce. Trefili ji Tomáš Mičola, Tomáš Marek a také Václav Svěrkoš bombou v nastavení. Trenér Karel Večeřa se s vyřazením smiřoval těžko. "Stálo by za to přeměřit branky, jestli nejsou o dva centimetry nižší. To bychom asi vyhráli, byli jsme lepší než Spartak," mrzelo ho. Také současný Baník byl v Kodani překvapivě lepším mužstvem, co se vypracovaných šancí týče. Skórovat mohli Matěj Šín, Tomáš Rigo i Jiří Klíma. Nepovedlo se, a tak přišel dánský trest. "V takovém zápase musíte něco využít, ale byl to výkon hodný Baníku," hodnotil zkušený obránce Michal Frydrych. "Jsem zklamaný, že jsme prohráli. Ale před utkáním se spíš očekávalo, že tady dostaneme trojku. To se nestalo, byli jsme důstojným soupeřem a měli více gólových situací," říkal trenér Pavel Hapal. Na rozdíl od Baníku je Kodaň pravidelným pohárovým účastníkem, vloni vyřadila v kvalifikaci Ligy mistrů Spartu a ve skupině za sebou nechala Galatasaray s Manchesterem United. Až v osmifinále ji zastavil Manchester City. Na domácí scéně se může Kodaň chlubit patnácti dánskými tituly. "Kvalitu mají, ale věděli jsme, že v topu, jako když porazili United, už nejsou," pochvaloval si Frydrych odvážný výkon Ostravanů. Baník tak ještě více namlsal fanoušky, kteří byli po evropských duelech pořádně hladoví, jak předvedli už ve druhém předkole proti Urartu. Na Kodaň je patnáctitisícový stadion ve Vítkovicích zcela vyprodaný. Související Zafeiris je rafan, pochvaloval si po postupu Trpišovský Domácí příznivci mají za úkol přijít v bílém a vytvořit v hledišti peklo. Kdo postoupí, střetne se v závěrečném předkole buď s Kilmarnockem ze Skotska, anebo s norským Tromsö. Baník ve skupinové fázi evropských pohárů ještě nikdy nehrál. Utkání proti Kodani startuje v 19 hodin a sledovat ho můžete prostřednictvím on-line přenosu na webu Aktuálně.cz.