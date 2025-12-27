Aston Villa má nakročeno k další "šílenosti" v anglické lize. Shůry ji tlačí i Ozzy

Když se před výkopem na hřišti objevil vnuk legendárního Ozzyho Osbourna, byl výsledek předem jasný. Aston Villa si doma připsala cenný skalp při výhře 2:1 proti Manchesteru United a po 17 kolech se nachází na třetím místě, jen tři body za vedoucím Arsenalem. V Anglii už se spekuluje, zda letos nemůže dojít k podobnému zázraku jako v sezóně 2015/16, kdy trofej uloupil Leicester City.
Psal se 2. květen roku 2016. Eden Hazard skvělou trefou do šibenice vystřelil remízu Chelsea 2:2 v derby s Tottenhamem. Díky tomu se stalo skutečností něco, co by na začátku sezóny čekal málokdo.
Leicester City v čele s Jamiem Vardym, Riyadem Mahrezem a trenérem Claudiem Ranierim získal prvenství v anglické nejvyšší soutěži. Byl to tak velký šok, že ani ti nejzarytější fanoušci nevěřili vlastním očím.
„Tohle je skutečně nemožné. Na začátku sezóny neexistoval kurz, na který bych si vsadil. Žádný. I kdyby mi nabídli deset milionů ku jedné, řekl bych: ‚Ne, to je vyhozená libra,‘“ komentoval triumf Leicesteru bývalý slavný útočník a klubová legenda Gary Lineker.
Všichni si mysleli, že už musí přijít propad formy, nebo alespoň lehké zaváhání. A ono nic. Lišky sbíraly výhru za výhrou, bod za bodem. Podobně jako letos Aston Villa.
Po nepřesvědčivém startu přišla úspěšná šňůra týmu z West Midlands a nyní se o Aston Ville mluví jako o adeptovi na prvenství. Nečekaná mašina začala šlapat. Z posledních 36 možných bodů získala 33. A rozjela šňůru, kterou příznivci nepamatují více než sto let.
„Tříbodová ztráta na lídry Premier League dělá z Villy kandidáta na titul, zvlášť když ji čeká výjezd na Emirates a když Villa před pár týdny v Birminghamu Arsenalu více než vyrovnaně konkurovala,“
napsal Sam Blitz pro Sky Sports.
Skvělou fazónu chytil v průběhu sezóny anglický klenot Morgan Rogers. Ten se po vlažném startu stal tahounem ofenzivy Aston Villy a v posledních dvou zápasech se trefil hned čtyřikrát.
„Během celého zápasu jsem neměl pocit, že by hráli dobře, alespoň ne tak, jak jsou normálně zvyklí. Jenže když máte výjimečného hráče v top formě, který umí dát góly takové úrovně, máte vždy naději,“ komentoval Rogersův výkon proti Manchesteru United Gary Neville.
Když se k tomu přidá obrana v čele s mistrem světa Emilianem Martínezem či anglickým reprezentantem Ezrim Konsou, výkony v sezoně dostávají logické obrysy.
Pohádkové rozpoložení týmu podtrhl předzápasový akt s vnukem hudební legendy Ozzyho Osbourna. Kapitána „Villans“ Johna McGinna před výkopem doprovázela Osbournova dcera Kelly společně se svým synem Sidneym a slavnostně položili míč pro výkop zápasu 17. kola Premier League.
„Je to strašně výjimečné, Ozzy by z toho měl obrovskou radost,“ reagovala na svém Instagramu Sharon, životní partnerka již zesnulé hudební legendy. Ta byla velkým srdcařem a fanouškem týmu z Birminghamu.
Jestli ale chce Aston Villa doopravdy pomýšlet na nejvyšší příčky, musí nyní zvládnout křest ohněm. V sobotu má na programu šlágr kola na Stamford Bridge proti Chelsea.
„Teď ji čekají dva týmy, které by už nemusely být tak shovívavé k jejímu dalšímu pomalému vstupu do zápasu. Nejlepší výkony Chelsea v této sezóně přišly proti silnějším soupeřům,“ dodal Blitz.
A nabitý venkovní program Villans pokračuje zápasem proti Arsenalu na konci prosince. Ten se jeví jako jeden z klíčových duelů letošní sezóny. Nutno ale říct, že Aston Villa to na Gunners umí. Důkazem je bilance z posledních pěti vzájemných zápasů, kdy dokázala tři z nich vyhrát, jeden skončil remízou a tým z Londýna si tři body odvezl pouze jednou – a to v létě 2024. Sami hráči si na tento duel věří.
„Cítíme, že dokážeme vyhrát každý zápas,“ prohlásil po utkání s Rudými ďábly Morgan Rogers.
