Ani Liverpool, ani Bayern. Superžádaný kouč zůstane u Schicka a spol.

Trenér Xabi Alonso ukončil spekulace o odchodu do Bayernu Mnichov, nebo Liverpoolu.

Španělský kouč na dnešní tiskové konferenci oznámil, že zůstává v Leverkusenu, se kterým v německé fotbalové lize míří i s českou trojicí Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář za titulem.

"Minulý týden jsem měl schůzku s vedením klubu a oznámil jim, že budu i nadále trénovat v Leverkusenu," uvedl dvaačtyřicetiletý Alonso, jenž má s Bayerem smlouvu do konce června 2026.

"Cítím, že pro mladého trenéra, jako jsem já, je to správné místo," doplnil superžádaný kouč.

Alonso se Leverkusenu ujal v říjnu 2022. V tomto ročníku Bayer v dosavadních 38 soutěžních zápasech ani jednou neprohrál a vede bundesligu o deset bodů před Bayernem.

"Jsme v situaci, kterou si musíme užívat, a ne spekulovat o budoucnosti. Toho už bylo dost," vyhlásil Alonso.

"Práci si chci užívat a v Leverkusenu si ji užívám. Máme dva měsíce do konce sezony, bude to náročné a musíme tomu dát naprosto všechno. Proto jsem se minulý týden rozhodl, to byla moje hranice," vysvětlil.

"A když jsem se rozhodl, bylo důležité to všem oznámit a oplatit jim tak respekt, který mi vyjadřují - fanouškům, realizačnímu týmu a hráčům, kterým jsem to řekl dnes ráno," dodal Alonso, který je s Leverkusenem také v semifinále Německého poháru a ve čtvrtfinále Evropské ligy.

Veřejně zájem o Alonsa projevil Bayern, jenž má na kontě rekordních 33 titulů a ovládl posledních jedenáct ročníků, aby po sezoně nahradil Thomase Tuchela.

O služby mistra světa i Evropy se údajně ucházely i jeho bývalé kluby Real Madrid a Liverpool, kde po sezoně skončí Jürgen Klopp.

O tom, jestli ho některé kluby kontaktovaly, nechtěl Alonso mluvit. "Nebylo by to správné, přestože jde o kluby, kde jsem hrál a mám s nimi silné pouto. Jsem na správném místě a chci růst společně s Leverkusenem a hráči," prohlásil.