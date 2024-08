Americká superstar okouzlila "ikonickým gestem". Mrzelo ji podivné chování diváků

Simone Bilesová je zpět na vrcholu. Po psychickém kolapsu na předchozí olympiádě v Tokiu americká sportovní megahvězda v Paříži rozšířila svou úctyhodnou medailovou sbírku o tři zlaté a jednu stříbrnou.

Gymnastický fenomén už má celkem na kontě sedm zlatých olympijských medailí.

Útok na absolutní rekord americké plavkyně Katie Ledecké a bývalé sovětské gymnastky Larisy Latyninové, které posbíraly devět olympijských triumfů, sice nevyšel, Simone Bilesovou to ale nemrzelo.

"Už jsem toho dokázala hrozně moc. A nejen tady, ale celkově v kariéře. Navíc před pár lety bych nevěřila, že tady ještě vůbec budu závodit. Takže rozhodně nejsem zklamaná z toho, že z Paříže odjíždím se čtyřmi medailemi. Naopak jsem na sebe pyšná," prohlásila sedmadvacetiletá rodačka z Columbusu.

V pařížské hale Bercy začala fenomenálně.

Ovládla víceboj i přeskok, v němž získala druhé zlato jako teprve druhá žena olympijské historie po Češce Věře Čáslavské. A byla klíčovou součástí zlatého amerického týmu.

Na kladině ovšem ztratila rovnováhu a musela seskočit na žíněnku, což znamenalo propad na konečné páté místo. V prostných poté nestačila na úžasný výkon Brazilky Rebecy Andradeové a odnesla si stříbro.

Přes závěrečné "nezdary" zapůsobila pozitivním přístupem i úctou, kterou projevila své brazilské rivalce.

"Hřejivá ukázka sportovního chování amerických gymnastek si získala srdce fanoušků," napsala CNN a referovala o "ikonickém okamžiku na stupních vítězů".

Stříbrná Bilesová a její bronzová krajanka Jordan Chilesová se přímo na pódiu před Andradeovou sklonily.

"Tohle znamená všechno," komentoval oficiální účet olympiády a nasdílená fotografie nasbírala 28 milionů shlédnutí. "Možná bychom to měli vystavit v Louvru," reagoval účet slavného pařížského muzea umění.

This is everything. pic.twitter.com/FrXz7wWtQg — The Olympic Games (@Olympics) August 5, 2024

Bilesová poté vysvětlovala: "Jordan řekla: Neměly bychom se jí poklonit? A já odpověděla: Určitě. A tak jsme to udělaly."

Pětadvacetiletou Brazilku, už šestinásobnou olympijskou medailistku, po závodě velebila.

"Je tak úžasná. Je to královna. A být s ní poprvé v historii na čistě černošských stupních vítězů pro nás bylo vzrušující," připomněla historickou premiéru.

Jinak idylický pondělní závěr gymnastických soutěží v hale Bercy se neobešel bez kaňky. Bilesová ani další závodnice nechápaly chování některých diváků během soutěže na kladině.

"Publikum bylo skvělé, s výjimkou toho umlčování během kladiny," uvedla trenérka Bilesové Cecile Landiová.

Někteří diváci se snažili umlčet gymnastky, když se vzájemně povzbuzovaly, jiní fanoušci zase umlčovali jejich umlčování, a tak ve výsledku panovala v hale zvláštně ponurá atmosféra. Bilesová vypadala zmateně, nikdy nic podobného nezažila.

"Bylo to opravdu podivné a trapné. Nikomu z nás se to nelíbilo," řekla Američanka novinářům. "Upřímně, mnohem lépe se cítíme v prostředí, kde je nějaký hluk, protože nám to pak víc připadá jako při tréninku."

"Cítili jsme v hale nějakou zvláštní tenzi. Že nás publikum utišovalo, abychom si vzájemně nefandili, vedlo k tomu, že bylo strašné ticho. Já miluju, když mě holky povzbuzují," dodala. Gymnastky se prý snažily situaci řešit, ale marně.

"Žádaly jsme několikrát, aby aspoň pustili do pozadí nějakou hudbu. Ale neudělali to. Opravdu nevím, co se to dělo," usmívala se Bilesová.