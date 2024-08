Bilesová v Paříži boří historii, stále ale bojuje s kritikou: Nechte nás už na pokoji

Deset medailí, z toho sedm zlatých. Na fantastický počet cenných kovů rozšířila sportovní gymnastka Simone Bilesová v Paříži svou sbírku olympijských úspěchů a v sobotu v dalším ohledu dorovnala Věru Čáslavskou. Sedmadvacetiletá Američanka však stále bojuje s tím, že její jméno vyvolává u některých fanoušků kontroverze. A ty nyní prosí: Nechte nás už na pokoji.

Společně s mistrovstvím světa získala už neuvěřitelných čtyřicet medailí. Proč část veřejnosti ale upadla v nemilost před třemi lety v Tokiu, kde způsobila doslova pozdvižení. Pouze 142 cm vysoká gymnastka odstoupila ze soutěže družstev kvůli psychickým problémům. Rozhodnutí vysvětlila tím, že při točených prvcích ztrácí přehled o tom, kde se ve vzduchu nachází.

Ještě dlouhou dobu dostávala negativní vzkazy. "Jsi zrádkyně," psali jí internetoví hateři.

V tu dobu měla rozházenou psychiku na maximum. Podepsal se na ní i proces se sportovním lékařem Larry Nasserem, mezi jehož oběti Bilesová patřila. Když měla po olympijských hrách v Tokiu svědčit u soudu, tak se zhroutila.

Trvalo dva roky, než se ke gymnastice vrátila. Z jejího okolí jdou zprávy, že je jiným člověkem. "Poslouchám své tělo a dávám si pozor, abych si udělala čas na důležité věci ve svém životě. Chodím na terapie, abych si byla jistá, že je všechno v rovnováze. Že mohu odvést maximum v tělocvičně, být dobrá manželka, dobrá dcera, dobrá kamarádka a všechny ty dobré věci," přiblížila gymnastka, která se v soutěžní pauze vdala za hráče NFL Jonathana Owense.

Její jméno ale stále vyvolává silné emoce.

Na olympijských hrách v Paříži se pochlubila přívěskem ve tvaru kozy. Překlad do angličtiny zní "goat," což je je zároveň akronym pro "nejlepšího sportovce všech dob" (Greatest of All Time).

Symbolická koza s medailí je zároveň ústředním motivem jejího oficiálního emotikonu na sociální síti X, který jako první sportovkyně získala. Domácí přežvýkavec má být reakcí na nenávistné projevy, jak sama přiznala v rozhovoru v americkém časopise Marie Claire.

"Kritici mě často obviňovali z toho, že jsem příliš sebevědomá a jeden z nich žertoval, abych by si na svůj trikot dala kozu. Říkala jsem si: Oh, to je vlastně dobrý nápad. Udělejme to hejtrům naschvál - budou to nenávidět, zatímco fanoušci milovat," prohlásila.

Své odpůrce popíchla i poté, co v úterý získala svou osmou olympijskou medaili. Po zlatém úspěchu v soutěži družstev totiž vyrazila se svým manželem oslavovat a právě Owens dal následně na sociální sítě společnou fotku, na které se mu čerstvé zlato houpe na krku. "Proč to drží, jako by to vyhrál," odsuzovali snímek uživatelé.

Reakce Bilesové netrvala dlouho. "No to je fakt šílené, že jsem půjčila medaili každému členu své rodiny, abych si je vyfotila. Jako byste byli všichni tak nešťastní. Nechte nás na pokoji," vyzvala své kritiky a počastovala je vulgárním výrazem.

Následně ale odpověděla lepším způsobem - o dva dny později získala další zlatou medaili z víceboje a v sobotu brala nejcennější kov i na přeskoku. Celkově získala už sedmé zlato, čímž mimo jiné vyrovnala sbírku legendární Věry Čáslavské.