Američan dál hystericky "plive" na Procházku. Český bojovník překvapil reakcí

Válka slov pokračuje. Kolem očekávané lednové bitvy Jiřího Procházky s Jamahalem Hillem je stále živěji, především kvůli Američanovi a neustálé snaze českého soupeře znejistit a degradovat jeho bojové umění. Procházka na útoky reagoval překvapivě.

18. ledna půjde v Los Angeles o hodně. Jednomu z bojovníků polotěžké váhy totiž porážka výrazně zkomplikuje kariéru v nejprestižnější organizaci UFC. Naopak vítěz se znatelně přiblíží další šanci zabojovat o titulový pás.

Zatímco Procházka je známý korektním vystupováním a nechutí zapojovat se do jakýchkoli "trashtalků", Hill je z úplně jiného těsta.

Českého soupeře v posledních týdnech zasypává jedním slovním atakem za druhým.

"Jamahale, nemluv o mých výkonech, zápasovém IQ a dalších věcech, protože ve svém posledním zápase jsi nepředvedl nic," vzkázal Procházka Američanovi na konci listopadu přes sociální sítě.

To třiatřicetiletého rodáka z Chicaga rozčílilo.

"O zápas s Jiřím se hlásím už dobrých pět let. Konečně je tady a on se najednou rozhodl, že do mě bude pálit. Říká, abych nemluvil o jeho zápasovém IQ, protože jsem v posledním zápase nic nepředvedl. Děláš si ze mě srandu? Děláš si ze mě srandu?" hysterčil Hill.

Američan je toho názoru, že zatímco on s neohroženým králem polotěžké divize Alexem Pereirou prohrál, přestože dominoval, Procházka prý neměl proti brazilskému fighterovi žádnou šanci.

"Mě nachytal, zatímco nad tebou dominoval, rozebral tě. To je sakra rozdíl," uvedl Hill.

"Pereira ti srazil tu tvoji anténku. Já jen doufám, že ji budeš mít i na náš zápas, abych ti ji mohl taky srazit," narážel na Procházkův bojový účes.

Navíc zpochybnil bojové umění českého fightera.

"Je to šílené. Tenhle týpek dostává v každém zápase. Doslova v každém. Vyhrává jen díky tomu, že přijme rány a unaví soupeře, kteří navíc mají nízké IQ. Já dominuju, ty přežíváš. V lednu v LA ti to ukážu. Nejsme stejní," shodil Hill Procházkovy kvality.

"Nijak mě to nerozptyluje," reagoval Čech v rozhovoru pro web Sportskeeda, kde byl na Hillův "trashtalk" tázán. "Chápu to tak, že ten kluk prostě potřebuje hodně mluvit," dodal.

Jeho další reakce byla překvapivá. Nejenže se rozhodl konflikt dále neeskalovat, dokonce dal Hillovi v něčem zapravdu.

"Nechci tvrdit, že většina toho, co říká, jsou nesmysly, protože má v něčem pravdu. Už jsem mnohokrát řekl, že se musím rozvíjet a zlepšovat svůj styl. Vím, že to musím brát víc vážně. Nesmím mít ruce tak dole, musím dávat pozor na kopy do nohou. Musím pracovat na svých chybách," uznal Procházka.

Český bijec věří, že v duelu proti Hillovi ukáže zřetelný progres.

"Dokážu to hlavně sám sobě i světu. Dokážu být nejlepší na světě. Věřím v to. Věřím, že můžu být znovu šampion," dodal.

Polotěžké divizi momentálně neohroženě vládne Brazilec Pereira. Dvaatřicetiletý Procházka je trojkou váhové kategorie, Hill čtyřkou. Mezi nimi a hvězdným Brazilcem je momentálně ještě Rus Magomed Ankalajev, který na konkurenty chrlí kritiku zpovzdálí a sám sebe považuje za jediného právoplatného Pereirova vyzyvatele.

Procházku čeká v lednu už sedmý zápas v UFC. Do klece se vrátí poprvé od konce června, kdy v Las Vegas podruhé v titulovém boji Pereirovi podlehl.