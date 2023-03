Adamczyková se vrátila na pódium. Ve švýcarském Veysonnaz dojela druhá

Kdyby Ústavní soud rozhodl o zrušení omezené červnové valorizace důchodů, stát by rozdíl v penzích po snížení lidem pak naráz dorovnal. Doplatek by dostali pravděpodobně začátkem příštího roku. Případná připravovaná opoziční ústavní stížnost schválené nižší přidání v červnu už ale neovlivní. Ve čtvrtek to oznámila mluvčí ministerstva práce Eva Davidová.

Podle přijaté novely se průměrný starobní důchod v červnu kvůli inflaci zvedne o 760 korun místo o 1770 korun. Procentní část důchodů poroste o 2,3 procenta a k tomu všem o 400 korun. Podle dosavadních pravidel by to bylo o 11,5 procenta. Opatření má zbrzdit zadlužování. Místo 34,4 miliardy korun na dluh má přidání letos stát 15,4 miliardy.

Prezident Petr Pavel zákon s jednorázovým snížením mimořádné valorizace podepsal ve středu. Opoziční hnutí ANO chce podat Ústavní stížnost. Věří, že ji ústavní soudci projednají přednostně a omezenou valorizaci zruší.