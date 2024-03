Prasklá helma a bolest hlavy. Hlavně, že po pádu odcházím po svých, těší Adamczykovou

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková skončila ve druhém závodu Světového poháru v Sierra Nevadě po pádu ve čtvrtfinále a nenavázala na sobotní druhé místo. V konečném pořadí byla klasifikována na 16. příčce, což je pro ni nejhorší umístění v sezoně.

Českým mužům se tentokrát závod nevydařil. Jan Kubičík i Radek Houser po životních maximech ze soboty, kdy vybojovali šesté a sedmé místo, dnes vypadli už v prvním kole, Kryštof Choura skončil v osmifinále.

Úřadující mistryně světa Adamczyková dnes vyhrála svou osmifinálovou jízdu a na první pozici se držela i ve čtvrtfinále. V poslední klopené zatáčce si ale u tyče najela v rozbité trati do hlubokého sněhu a upadla. Přes ni pak v hromadném karambolu spadly i další dvě soupeřky a všechny skončily mimo dráhu.

"V poslední zatáčce jsem vlítla do poslední klopky, byla tam nějaká díra nebo boule a totálně mě to nakoplo. Bylo to rychlý, nestihla jsem nic zachránit, křupla mi helma, bolí mě hlava, ale jsem v pohodě," řekla Adamczyková v nahrávce pro média. "Jsem ráda, že jsem zdravá a odešla po svých, doufám, že holky budou v pohodě. Mrzí mě to, ale nemohla jsem s tím nic udělat," konstatovala.

Rozhodčí olympijskou šampionku zařadili se žlutou kartou až na poslední místo v rozjížďce. Spolu se Švýcarkou Sinou Siegenthalerovou, která jako jediná dojela do cíle, poslali dál Belle Brockhoffovou. Australanka ale do semifinále už nenastoupila.

"Závodění bylo o něco těsnější než včera, což bylo dáno asi i počasím, šly jsme do toho víc než včera. Těšila jsem se, že bych to chtěla dotlačit dál, povedly se mi starty… Ale odjíždím zdravá a těším se na příští závody," dodala olympijská vítězka ze Soči 2014.

Rozhodčí nakonec žlutou kartu pro Adamczykovou stáhli. Trenérovi Marku Jelínkovi se původní verdikt jury nelíbil, protože si nevšiml žádného porušení pravidel. "Neriskovala a nedělala nic proti pravidlům. Současně byla diskvalifikována, a přestože z tratě vypadly všechny tři závodnice ve stejném místě a Eva dojela do cíle jako druhá, tak ji nepustili dál do závodů. Nepřijde mi to jako úplně rozumné rozhodnutí," uvedl Jelínek.

Z vítězství se radovala Italka Michela Moioliová a v průběžném hodnocení seriálu se posunula na druhé místo za dnes čtvrtou Chloe Trespeuchovou z Francie. Adamczyková se propadla z druhé příčky na šestou.

Mezi muži vyhrál Francouz Merlin Surget. Výsledky českých reprezentantů Jelínek přičetl těžkému losu, který v systému závodů bez kvalifikace rozhodoval o nasazení do prvního kola. "Kluci mají málo FIS bodů, proto startovali proti nejlepším a nevybírali si dráhu. Na této trati je to obrovský hendikep," konstatoval Jelínek.