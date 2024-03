Adamczyková dramaticky změnila vizáž. Její servisman dostal doma vynadáno

Český snowboardcrossový tým včetně úřadující mistryně světa Evy Adamczykvé má vlasy obarvené na blond. Způsobilo to třetí místo Radka Housera v sobotním závodě Světového poháru v kanadském Mont-Sainte-Anne, osvětlil trenér Marek Jelínek.

Přírodní bruneta Adamczyková kvůli radikální změně barvy strávila po příletu z Kanady čtyři hodiny na kadeřnickém křesle.

Sázka padla už na začátku sezony. "Chtěli jsme udělat vnitřně motivační faktor. Řekli jsme, že jestli budou mít kluci medaili ve svěťáku, tak půjdeme na platinovou blond," přiblížil Jelínek.

Blízko stupňům vítězů byl už Kryštof Choura v lednovém závodě ve Svatém Mořici, kde skončil čtvrtý. Nakonec se o první české stupně vítězů v kategorii mužů po 15 letech postaral o posledním závodním víkendu Houser. A hned v Kanadě Adamczyková svým kolegům barvila hlavy. Nemusela se postarat jen o Jana Kubičíka, který už blonďatý přeliv měl. "Po závodě jsme najeli do obchodu, nakoupili jsme tam," přiblížila Adamczyková.

Na dálku se radila s Blankou Haškovou, která měla na starosti účesy v posledním ročníku taneční soutěže StarDance. Tam se starala o vlasy i Adamczykové, jež k ní zamířila hned po návratu do Prahy. "Já jsem si to nechala do Čech. Kdybych se nechala odbarvit od kluků, nedopadlo by to dobře. Jela jsem k Blaničce přímo z letiště. Čtyři hodiny jsem strávila u ní a tohle je výsledek," vyprávěla olympijská šampionka ze Soči 2014.

Z radikální změny si nedělala velkou hlavu. "Já na ty vlasy nejsem nějak upnutá, narostou mi zase původní. I můj Marek byl v pohodě, jenom se mi smál," řekla Adamczyková.

Členové realizačního týmu to měli doma složitější. Trenéru Jelínkovi i servismanovi Tomáši Kašparovi novou vizáž ostře zkritizovaly jejich dcery. Obzvlášť ta Kašparova, která brzy oslaví osmnáctiny, byla hodně rozladěná. "Oznámila mi, že jsem jí zkazil nejdůležitější den v životě, že mě nechce ani vidět," svěřil se servisman.

Před seznou měl obavy z první zimy bez možnosti používat fluorové vosky, ale ty se nakonec nenaplnily. "Když to shrnu, tak to z tohoto pohledu bylo úplně bezproblémové. Pak byla druhá stránka věci namazat co nejlépe oproti silným týmům, které mají lepší personální i finanční zabezpečení. Tam to byl trošku vabank," vyprávěl.

Trenér Jelínek ocenil, že dobře připravená prkna byla základem úspěšné sezony. V ní se prosazovala nejen Adamczyková, ale také její reprezentační kolegové. Vedle Houserova třetího a Chourova čtvrtého místa se zadařilo také Janu Kubičíkovi, jenž byl šestý v Sierra Nevadě.

Nyní všechny čeká měsíční pauza, příprava na příští sezonu začne v květnu. Vrcholem soutěžního roku 2024/25 bude světový šampionát ve Svatém Mořici a pravděpodobně i závod Světového poháru na Dolní Moravě.

Český snowboardcrossový tým by rád letní přípravu na sněhu znovu strávil na jižní polokouli. Loňské soustředění v Austrálii Jelínek považuje za zásadní pro pozdější úspěchy. "Rádi bychom do Jižní Ameriky, nejpravděpodobnější je Chile. Je tam echt zima a je to posunuté blíže k sezoně, takže tam není měsíční díra, kterou jsme měli problém zaplnit. Takže to vypadá, že bychom odjeli v září na měsíc," přemítal.