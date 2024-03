A můžeš mi tykat. Jágr vymyslel pro nejlepšího hráče Kladna nezvyklou odměnu

Hokejový obránce Jiří Ticháček dostal od majitele kladenského klubu Jaromíra Jágra speciální dárek v podobě týdenní cesty do Pittsburghu.

Legendární útočník a ikona Penguins ocenil nejproduktivnějšího hráče Rytířů společně s partnerem klubu za životní sezonu. Navíc navrhl, aby mu jedenadvacetiletý Ticháček začal tykat.

"Pamatuješ si, jak jsem se tě před dvěma dny ptal, co budeš dělat? My jsme přemýšleli, jaký dárek ti dáme za tu skvělou sezonu, co jsi měl. Domluvili jsme se, že ti věnujeme zájezd, jak to nazýváme, do Pittsburghu, ale není to zájezd. Já chci, aby ses podíval na tréninky, a uvidíš jeden zápas proti Edmontonu," řekl Jágr ve videu, které zveřejnil na svém Instagramu.

Talentovaný obránce, který se v aktuální sezoně prosadil i do reprezentace, bude mít možnost setkat se i s bývalým Jágrovým spoluhráčem a největší legendou Pittsburghu Mariem Lemieuxem.

"Já tam pojedu s tebou, abys se neztratil," dodal dvaapadesátiletý Jágr a zároveň Ticháčkovi nabídl tykání. "Takže odteď, jo," smál se Jágr.

Ticháček v této sezoně nasbíral v 52 zápasech základní části 43 kanadských bodů za třináct branek a 30 asistencí.

"Je to neskutečné, uvidím poprvé NHL. Těším se, je to husté," řekl viditelně překvapený Ticháček, kterého s Kladnem v dubnu čeká baráž o udržení v extralize.

Podle Jágra má cesta sloužit i jako motivace do další kariéry. "Abys věděl, kde končí tvoje cesta," řekl slavný útočník Ticháčkovi, jenž nebyl draftovaný.

"Jestli má na NHL? Stoprocentně," prohlásil Jágr, který v NHL včetně play off odehrál 1941 zápasů, je nejproduktivnějším Evropanem v historii soutěže a dvakrát získal Stanleyův pohár.