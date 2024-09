Zostuzený Slovan chystá rekordní přestupovou bombu. Posledním "zrádcem" byl Čech

jšk

Fanoušek, jehož srdce plane pro Slovan Bratislava, se v posledních dnech určitě nenudí. Slovenský klub sice ve středu oslavil historický postup do Ligy mistrů, předevčírem se však jeho hráči vrátili zpátky na zem, a to tvrdě a bolestivě: doma prohráli 0:5 se Žilinou. Skóre duelu otevřel Adrián Kaprálik - útočník, za kterého právě Slovan nabízí rekordní sumu.

Adrián Kaprálik slaví první trefu do sítě Slovanu | Foto: ČTK

Belasí jsou mistry v cestování do hvězdných výšin, s návraty je to ale už trochu složitější.

Když na podzim 2022 vyhráli v Konferenční lize na půdě švýcarské Basileje 2:0, tři dny nato přišel ligový zkrat s Trenčínem (0:4). Euforii střídanou šokem servírovali svěřenci Vladimíra Weisse o pár týdnů později - postupovou výhru ve Vilniusu následoval výbuch se Žilinou 1:4.

Všechny čtyři góly tehdy vstřelil Adrián Kaprálik. Dvaadvacetiletý střelec se shodou okolností trefil i v neděli, když otevřel skóre utkání na Tehelném poli, později přidal ještě asistenci.

A členové domácího managementu si mohli opět hrábnout do vlasů, že nejrychlejšího slovenského fotbalistu zatím nezískali. Oba kluby spolu jednaly již v první polovině letošního roku, v médiích padala částka dva miliony eur, tedy asi padesát milionů korun.

Transfer nakonec neklapl, ke vzájemné shodě údajně chybělo 200 000 eur. Jenže tehdy Slovan ještě nedisponoval vidinou milionů z Ligy mistrů. A čas se navíc krátí: pokud budou chtít hráče, který umí vyvinout rychlost přes 36 kilometrů v hodině, v Bratislavě získat, musí si pospíšit. Uzavírka soupisek pro Ligu mistrů končí v úterý o půlnoci.

"My chceme hráče výhodně koupit a Žilina zase dobře prodat. Není to lehké sladit," citoval deník SME kouče Slovanu Vladimíra Weisse.

Pokud Kaprálik do Slovanu skutečně přestoupí, transfer se nezapíše do historie pouze svou výší. Mezi oběma kluby panuje velká rivalita a ze Žiliny do Bratislavy se prostě nepřestupuje.

Posledním takovým hráčem byl český obránce Martin Švestka. To ale běžela sezona 2007/08 a Švestka do Slovanu přicházel už jako volný hráč.