Zemřela mu maminka, z dluhů ho vytáhla novomanželka. Becker prožívá divoký rok

Po dvou letech na svobodě zažívá horskou dráhu emocí. Tenisová legenda Boris Becker drží smutek po čtvrteční smrti maminky. Zároveň se mu ale letos podařilo vymanit z dluhů, kvůli kterým skončil za mřížemi, potřetí se oženil a podle německých médií je to právě jeho novomanželka, kdo znovu nastartoval jeho byznys.

Tennis - Laver Cup - Uber Arena, Berlin, Germany - September 19, 2024 Former tennis player Boris Becker and his wife Lilian de Carvalho Monteiro pose at the opening night | Foto: Reuters

V prosinci 2022 se po 230 dnech dostal legendární německý tenista předčasně z vězení, kde si odpykával původně dvouapůlletý trest kvůli zatajování majetku a dluhů při insolvenčním řízení.

Od té doby se snaží vrátit do veřejného života. Komentuje velké tenisové turnaje v televizi, zkoušel i trenérské angažmá u dánské hvězdy Holgera Runeho. Opět seká latinu a dává to vědět všemi prostředky.

V posledních dnech ovšem prožívá velký smutek. V 89 letech zemřela jeho maminka Elvíra Beckerová. Ve čtvrtek ji rodina našla v jejím domě v Německu bez známek života.

"Moje drahá maminka nás navždy opustila. Za vše, co jsem v životě dokázal, vděčím tobě. Je to velká bolest, udělala jsi ze mě silného muže," napsal pak Becker na sociálních sítích o ženě, která má české kořeny.

Narodila se totiž v Kuníně u Nového Jíčína a do Německa se přestěhovala s rodiči během druhé světové války.

Pro Beckera je to v posledních měsících horská dráha emocí. V září prožíval okamžiky štěstí, protože se potřetí oženil.

Během romantického obřadu v Itálii si vzal Lilian de Carvalho Monteirovou, která při něm stála i během soudů a následného pobytu ve vězení.

"Někdy potřebujete otestovat, kdo jsou skuteční přátelé nebo tvůj partner a mně se to stalo. Uvědomil jsem si, kdo se mnou byl v dobrém i zlém, a kdo ne. Lillian byla číslo jedna," cituje slova šestapadesátileté tenisové legendy Hello Magazine.

Jenže nejen to, podle německých médií Becker vděčí své o 23 let mladší ženě i za to, že se jeho zadlužený byznys znovu postavil na nohy.

Na podzim roku 2022 si vystudovaná analytička politických rizik Monteirová založila marketingovou firmu Monforte Communication se sídlem v Miláně a vzala si pod sebe značku Boris Becker.

Podle německého deníku Bild začala společnost generovat zisk v řádu statisíců eur a každým měsícem letí výdělky nahoru. Však také jméno Becker stále najdete na luxusním oblečení i parfémech.

V dubnu letošního roku dokonce zrušil londýnský Vrchní soud jeho osobní bankrot, který nad ním vyhlásil v roce 2017.

"Prožili jsme si těžké časy. Ona mě zachránila, za to jí nikdy nepřestanu být vděčný, je to žena mého nového života," dodal Becker podle britského deníku The Sun.