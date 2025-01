Zemřel nejlepší krasobruslař století Američan Button, bylo mu 95 let

Ve věku 95 let zemřel nejlepší krasobruslař dvacátého století Američan Dick Button. Rodák z Englewoodu vyhrál v letech 1948 a 1952 olympijské hry, pětkrát získal titul na mistrovství světa a v roce 1948 v Praze kraloval také na evropském šampionátu, kterého se tehdy mohli zúčastnit i reprezentanti USA a Kanady. Média o Buttonově úmrtí informoval jeho syn Edward.

Button jako první krasobruslař v historii skočil dvojitý axel a trojitý skok. Po konci sportovní kariéry byl pět desetiletí uznávaným televizním komentátorem krasobruslení a analytikem.

"Průkopnický styl dvojnásobného olympijského vítěze a jeho oceňovaný televizní komentář způsobily revoluci v krasobruslení. Jeho odkaz bude žít navždy," uvedli zástupci Americké krasobruslařské federace.

Řadu trofejí, medailí či kostýmů ze své bohaté sbírky dal Button před pěti lety do dražby. "Chci prodat svůj byt v New Yorku, ale nevím, co si počít s tou spoustou věcí, která v něm je," řekl tehdy. Button zemřel ve čtvrtek v North Salemu.