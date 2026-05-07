„Zásadní selhání.“ Bohemians dostali za výtržnosti v derby se Spartou vysokou pokutu

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Bohemians Praha 1905 za výtržnosti fanoušků v utkání se Spartou pokutou 450.000 korun. Komise to uvedla v komuniké po dnešním zasedání.
Za více prohřešků během utkání dostal vršovický klub třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné české ligy související s chováním fanoušků.
"Klokani" v utkání 27. ligového kola porazili Spartu 2:0, pořadatelsky však zápas nezvládli. Velká pokuta se jim sečetla za pronesení a použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání, výtržnosti fanoušků a vstup neoprávněných osob na hřiště.
"Kotel" fanoušků domácího klubu z míst za brankou dokonce součástkou z vystřelovací pyrotechniky trefil gólmana vlastního týmu Tomáše Frühwalda, což po utkání kritizoval i trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
Disciplinární komise dlouhodobě upozorňuje, že používání vystřelovací pyrotechniky v ochozech stadionů představuje mimořádně závažné bezpečnostní riziko. "Jde o jednání, které může přímo ohrozit zdraví fanoušků, hráčů, členů realizačních týmů i dalších osob přítomných na stadionu. V utkání Bohemians proti Spartě se tato obava bohužel naplno potvrdila. Přestože domácí klub zajišťoval vstupní kontroly, došlo k pronesení značného množství pyrotechniky do prostoru stadionu a k jejímu následnému masivnímu použití v průběhu samotné hry," uvedl předseda komise Jiří Matzner.
Výsledkem bylo nejen přerušení utkání. "Šlo především o bezprostřední ohrožení osob na hrací ploše. Za mimořádně alarmující považujeme skutečnost, že součástka z odpalovacího zařízení zasáhla dokonce domácího brankáře," řekl Matzner.
Pro komisi je takové chování zcela neakceptovatelné. "V daném utkání navíc nešlo o ojedinělý exces, ale o souhrn celé řady závažných prohřešků, kterými se domácí fanoušci provinili. Disciplinární komise proto musí konstatovat zásadní selhání při zajištění pořádku a kontroly dění v ochozech ze strany pořádajícího klubu," konstatoval předseda.
Bohemians proto dostali třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné české ligy v souvislosti s chováním fanoušků. "S ohledem na rozsah, intenzitu a nebezpečnost popsaného jednání jsme rozhodli o uložení pokuty ve výši 450.000 korun. Zároveň chceme zdůraznit, že pokud by se podobné chování mělo v ochozech opakovat, bude komise připravena přistoupit i k dalším, ještě razantnějším disciplinárním opatřením," uvedl Matzner.
