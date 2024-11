Nováček z Ipswiche šokoval Tottenham. United před změnou trenéra uspěli

Manchester United zdolal v 11. kole anglické ligy nováčka z Leicesteru 3:0, dočasný kouč Ruud van Nistelrooij se tak před pondělním příchodem Rúbena Amorima rozloučil vítězstvím.

Premier League

Londýnské derby o třetí místo mezi Chelsea a Arsenalem skončilo 1:1. Další nováček Ipswich si pro první výhru v nejvyšší soutěži přijel na hřiště Tottenhamu, kde zvítězil 2:1. Nottingham po třech výhrách v řadě podlehl doma Newcastlu 1:3.

Když Van Nistelrooij před dvěma týdny přebíral Manchester United po odvolání Ten Haga, zdolali jeho svěřenci Leicester v Ligovém poháru 5:2. Portugalec Fernandes dal tehdy dva góly a také dnes proti stejnému soupeři otevřel skóre. Prsty měl i ve druhé brance, když si jeho hlavičku srazil do vlastní branky Dán Kristiansen. Dvacetiletý argentinský náhradník Garnacho hladkou výhru zpečetil.

Chelsea se po osmi gólech, které vstřelili obvyklí náhradníci v Konferenční lize arménskému Noahu, vrátila do Premier League v obvyklé sestavě, ale jako první se v derby prosadil Arsenal. Po zranění se mu po dvou měsících vrátil norský kapitán Ödegaard a po hodině hry připravil gól pro Brazilce Martinelliho. Portugalec Neto ale už po deseti minutách stanovil konečný výsledek svým prvním ligovým gólem od letního přestupu z Wolverhamptonu. Arsenal tak po skvělém startu do soutěže je v lize už čtyři kola bez vítězství a na čtvrtém místě ztrácí na první Liverpool už devět bodů.

Nottingham hrál v předchozích sezonách jen o záchranu, letos se mu ale mimořádně daří a je jediným klubem, který v této sezoně vyzrál na Liverpool dokonce na jeho hřišti. I proti Newcastlu začal lépe a Brazilec Murillo mu svým prvním gólem v Premier League zajistil vedení. Ale Švéd Isak po přestávce vyrovnal a pak přihrál Brazilci Joelintonovi na druhý gól. Barnes hned při svém příchodu na hřiště obrat dokonal.

Tottenham na domácím trávníku vyhrál šest zápasů v řadě, ale dnes už po prvním dějství prohrával 0:2. Ir Szmodics si povedenými nůžkami řekl o nejhezčí gól kola a Delap přidal druhý. Po změně stran sice dostal míč do sítě Solanke, ale video odhalilo, že si pomohl rukou. Uruguayec Betancur už jen zmírnil porážku. Po čtvrteční prohře v Evropské lize v Istanbulu tak připravili "Kohouti" svým fanouškům další zklamání.

Anglická fotbalová liga - 11. kolo:

Manchester United - Leicester 3:0 (17. Fernandes, 38. vlastní Kristiansen, 82. Garnacho), Nottingham - Newcastle 1:3 (22. Murillo - 54. Isak, 72. Joelinton, 83. Barnes), Tottenham - Ipswich 1:2 (69. Betancour - 31. Szmodics, 43. Delap), Chelsea - Arsenal 1:1 (70. Neto - 60. Martinelli).

Tabulka:

1. Liverpool 11 9 1 1 21:6 28 2. Manchester City 11 7 2 2 22:13 23 3. Chelsea 11 5 4 2 21:13 19 4. Arsenal 11 5 4 2 18:12 19 5. Nottingham 11 5 4 2 15:10 19 6. Brighton 11 5 4 2 19:15 19 7. Fulham 11 5 3 3 16:13 18 8. Newcastle 11 5 3 3 13:11 18 9. Aston Villa 11 5 3 3 17:17 18 10. Tottenham 11 5 1 5 23:13 16 11. Brentford 11 5 1 5 22:22 16 12. Bournemouth 11 4 3 4 15:15 15 13. Manchester United 11 4 3 4 12:12 15 14. West Ham 11 3 3 5 13:19 12 15. Leicester 11 2 4 5 14:21 10 16. Everton 11 2 4 5 10:17 10 17. Ipswich 11 1 5 5 12:22 8 18. Crystal Palace 11 1 4 6 8:15 7 19. Wolverhampton 11 1 3 7 16:27 6 20. Southampton 11 1 1 9 7:21 4

Serie A

Atalanta Bergamo vyhrála v italské lize šestý zápas v řadě. Ve 12. kole porazila Udine 2:1, výsledek otočila až po prohraném poločase a na několik hodin se vyhoupla do čela tabulky. Pošesté vyhrála také Fiorentina, Veronu zdolala 3:1 a má dál stejně bodů jako Atalanta. Lídra Serie A určí večerní zápas mezi obhájcem titulu Interem Milán a dosud vedoucí Neapolí, který začne ve 20:45.

Atalanta má nejproduktivnější útok v soutěži, ale proti Udine se dlouho nemohl prosadit. Nejlepší střelec italské ligy Retegui sice už po čtvrthodině hlavičkoval do sítě, ale z 12. gólu v sezoně se radoval jen chvíli. Videorozhodčí odhalil, že míč se cestou odrazil od zad Lookmana a nigerijský útočník stál v ofsajdu. V nastavení prvního poločasu šli hosté překvapivě do vedení, postaral se o to tvrdou střelou Kamara.

Trenér domácích Gasperini měl šťastnou ruku, když po změně stran poslal na trávník Bellanovu. Po jeho centrech do šestnáctky padly v rozpětí pěti minut dva góly. Při prvním zakončil Pašalič, při druhém si Touré srazil míč do vlastní branky. A tak jediným stínem zápasu z pohledu domácích bylo zranění albánského obránce Djimsitiho, který nejspíš přijde o sobotní zápas s Českou republikou v Lize národů.

Verona má nejhorší obranu v soutěži a ve Florencii kapitulovala už ve 4. minutě. Na rozdíl od čtvrteční porážky v Konferenční lize na Kypru trenér "Fialek" Palladino vytáhl svou nejsilnější sestavu, v základní jedenáctce zůstal jen francouzský záložník Adli. Hlavní postavou byl Kean, jemuž se povedl hattrick a celkem má na kontě už osm gólů.

AS Řím utrpěl na svém stadionu už třetí porážku, připravila mu ji Boloňa v poměru 3:2. El Shaarawy sice vstřelil dva góly domácích a pro reprezentačního útočníka to byly první zápisy v tomto ročníku, ale hosté se trefili poprvé v sezoně třikrát.

Italská fotbalová liga - 12. kolo:

Bergamo - Udine 2:1 (56. Pašalič, 60. vlastní Touré - 45+3. Kamara), AS Řím - Boloňa 2:3 (63. a 82. El Shaarawy - 25. Castro, 66. Orsolini, 77. Karlsson), Fiorentina - Hellas Verona 3:1 (4., 59. a 90.+2 Kean - 18. Serdar),

18:00 Monza - Lazio Řím,

20:45 Inter Milán - Neapol.

Tabulka: