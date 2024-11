Zahraniční ligy: Senzační Schick hattrickem otočil utkání Leverkusenu

Útočník Patrik Schick v 11. kole německé fotbalové ligy hattrickem přispěl Leverkusenu k domácímu obratu a výhře 5:2 nad Heidenheimem. Bývalý hráč Bayeru Adam Hložek dvěma góly pomohl Hoffenheimu pod vedením nového trenéra Christiana Ilzera k vítězství 4:3 nad druhým Lipskem.

Leverkusen ve 21. minutě prohrával 0:2 po brankách Dorsche a Honsaka. K obratu zavelel ve 30. minutě domácí záložník Palacios a za další dvě minuty svým prvním gólem srovnal Schick, který se do sestavy dostal díky zranění domácí útočné jedničky Boniface.

Český reprezentant pak poslal Bayer v 52. minutě zblízka do vedení a hattrick zkompletoval hlavou o 19 minut později. Osm minut před koncem zpečetil konečný výsledek Xhaka. Schick navázal na trefu z posledního ligového kolu proti Bochumi, proti které zároveň loni v prosinci zaznamenal svůj dosud poslední ligový hattrick.

Bayer zvítězil po sérii tří remíz a ze čtvrtého místa ztrácí na vedoucí Bayern Mnichov devět bodů. Heidenheim pošesté v řadě nezvítězil a z 15. místa má na sestupové příčky náskok dvou bodů.

Na hřišti Hoffenheimu v úvodní dvacetiminutovce padly tři branky. Lipsko nejprve poslal v 15. minutě do vedení Orban. O dvě minuty později dostal Hložek míč ve vápně, šikovnou kličkou se vyhnul obránci a zakončil do pravého horního rohu. Hosté si však za další dvě minuty vzali vedení zpátky zásluhou Nusy. TSG opět srovnal v 50. minutě, když se z přímého kopu prosadil Bischof a ve věku 19 let a 148 dní se stal druhým nejmladším úspěšným exekutorem přímého kopu v historii bundesligy. Nejmladším střelcem nadále zůstává Julian Brandt, jenž byl jen o den mladší.

Lipsko se v 67. minutě potřetí v zápase dostalo do vedení díky vlastní brance Nsokiho. I tentokrát však domácí našli odpověď a v 82. minutě Hložek srovnal svým druhým gólem v utkání. Asistenci na jeho trefu si připsal střídající Bruun Larsen, jenž tři minuty později sám hlavou dokonal obrat. Hoffenheim zvítězil po třech zápasech a je třináctý. Lipsko potřetí v řadě nevyhrálo a z druhého místa ztrácí na Bayern Mnichov už osm bodů.

Za Hoffenheim odehrál Pavel Kadeřábek celé utkání, David Jurásek jej strávil mezi náhradníky a Robin Hranáč se opět vůbec nevešel do nominace.

Dortmund porazil Freiburg vysoko 4:0 a vystřídal jej na páté příčce. Branky si připsali Beier, Nmecha, Brandt a Gittens. Freiburg od 63. minuty dohrával bez vyloučeného Osterhageho a v nastavení viděl červenou kartu také střídající Adamu.

Německá fotbalová liga - 11. kolo: Dortmund - Freiburg 4:0 (7. Beier, 40. Nmecha, 66. Brandt, 77. Gittens), Hoffenheim - Lipsko 4:3 (17. a 82. Hložek, 50. Bischof, 87. Bruun Larsen - 15. Orban, 19. Nusa, 67. vlastní Nsoki), Leverkusen - Heidenheim 5:2 (32., 52. a 71. Schick, 30. Palacios, 82. Xhaka - 10. Dorsch, 21. Honsak), Stuttgart - Bochum 2:0 (53. Führich, 78. Diehl), Wolfsburg - Union Berlín 1:0 (71. Baku).

1. Bayern Mnichov 11 9 2 0 36:7 29 2. Lipsko 11 6 3 2 18:9 21 3. Frankfurt 10 6 2 2 26:16 20 4. Leverkusen 11 5 5 1 26:18 20 5. Dortmund 11 6 1 4 22:18 19 6. Freiburg 11 5 2 4 13:15 17 7. Stuttgart 11 4 4 3 21:19 16 8. Union Berlín 11 4 4 3 9:9 16 9. Wolfsburg 11 4 3 4 20:18 15 10. Brémy 10 4 3 3 17:21 15 11. Mönchengladbach 10 4 2 4 15:14 14 12. Mohuč 10 3 4 3 15:14 13 13. Hoffenheim 11 3 3 5 17:22 12 14. Augsburg 11 3 3 5 13:23 12 15. Heidenheim 11 3 1 7 15:20 10 16. St. Pauli 10 2 2 6 7:12 8 17. Kiel 10 1 2 7 12:25 5 18. Bochum 11 0 2 9 10:32 2

Premier League

Fotbalisté Arsenalu ve 12. kole anglické ligy doma porazili Nottingham 3:0, zvítězili po čtyřech zápasech a zůstali v bodovém kontaktu s třetí Chelsea, jež porazila Leicester 2:1. "Blues" vyhráli po dvou remízách a v neúplné tabulce ztrácejí na čelo šest bodů. Vedoucí Liverpool v neděli zavítá na hřiště posledního Southamptonu.

Arsenal šel do vedení v 15. minutě, po kombinaci s kapitánem Ödegaardem se prosadil Saka, který vstřelil svůj čtvrtý ligový gól a vyrovnal tak nejlepšího týmového střelce Havertze. Domácí měli do poločasu několik šancí ke zvýšení, ale brankář Sels několika dobrými zákroky Forest podržel.

Nakonec jej však "Kanonýři" přece jen znovu překonali, v 52. minutě zvýšil Partey a čtyři minuty před koncem pečetil výhru střídající Nwaneri. Anglický mládežnický reprezentant se ve věku 17 let a 273 dní se stal druhým nejmladším střelcem v historii Arsenalu po Cescu Fábregasovi (17 let a 113 dní). Nottingham prohrál druhý zápas za sebou a klesl na šesté místo.

Útočník Chelsea Jackson v 15. minutě využil nedůrazu obrany domácích a pohotovým zakončením šajtlí otevřel skóre. Senegalský reprezentant vstřelil už svůj sedmý ligový gól a dorovnal nejlepšího týmového střelce Palmera. Ten se mohl v čele klubové střelecké tabulky v 54. minutě opět osamostatnit, ale jeho ránu směřující do odkryté branky nechtěně zblokoval spoluhráč Madueke.

Hosté se navýšení svého vedení přesto dočkali, když v 75. minutě kapitán Fernández skóroval hlavou. Domácí "Lišky" ještě v nastavení snížily, ale Ayewova trefa z penalty přišla na zvrat příliš pozdě. Leicester nezvítězil počtvrté za sebou a v tabulce je šestnáctý.

Anglická fotbalová liga - 12. kolo: Leicester - Chelsea 1:2 (90.+5 J. Ayew z pen. - 15. Jackson. 75. Fernández), Arsenal - Nottingham 3:0 (15. Saka, 52. Partey, 86. Nwaneri), Aston Villa - Crystal Palace 2:2 (36. Watkins, 77. Barkley - 4. Sarr, 45.+1 Devenny), Bournemouth - Brighton 1:2 (90.+3 Brooks - 4. Joao Pedro, 49. Mitoma), Everton - Brentford 0:0, Fulham - Wolverhampton 1:4 (20. Iwobi - 31. a 87. Cunha, 53. Gomes, 90.+5 Guedes).

1. Liverpool 11 9 1 1 21:6 28 2. Manchester City 11 7 2 2 22:13 23 3. Chelsea 12 6 4 2 23:14 22 4. Arsenal 12 6 4 2 21:12 22 5. Brighton 12 6 4 2 21:16 22 6. Nottingham 12 5 4 3 15:13 19 7. Aston Villa 12 5 4 3 19:19 19 8. Newcastle 11 5 3 3 13:11 18 9. Fulham 12 5 3 4 17:17 18 10. Brentford 12 5 2 5 22:22 17 11. Tottenham 11 5 1 5 23:13 16 12. Manchester United 11 4 3 4 12:12 15 13. Bournemouth 12 4 3 5 16:17 15 14. West Ham 11 3 3 5 13:19 12 15. Everton 12 2 5 5 10:17 11 16. Leicester 12 2 4 6 15:23 10 17. Wolverhampton 12 2 3 7 20:28 9 18. Crystal Palace 12 1 5 6 10:17 8 19. Ipswich 11 1 5 5 12:22 8 20. Southampton 11 1 1 9 7:21 4

La Liga

Fotbalisté Atlética Madrid před úterním zápasem Ligy mistrů se Spartou porazili ve španělské lize Alavés 2:1 a v neúplné tabulce jsou druzí. Betis Sevilla v generálce na utkání s Mladou Boleslaví v Konferenční lize podlehl 2:4 Valencii, jež si připsala teprve druhou výhru v sezoně a odrazila se ode dna tabulky.

Atlético doma prohrávalo od sedmé minuty, kdy se z penalty prosadil Guridi. Domácí odpověděli až patnáct minut před koncem, kdy rovněž z pokutového kopu srovnal Griezmann. Obrat dokonal čtyři minuty před koncem střídající Sörloth. Svěřenci Diega Simeoneho se v tabulce dostali před rivaly z Realu a na vedoucí Barcelonu, která večer zavítá na hřiště Celty Vigo, ztrácejí čtyři body. "Bílý balet" zaostává za Atléticem o dva body, ale má dvě utkání k dobru.

Valencii poslal do vedení v osmé minutě Tarrega, už o šest minut později hosté srovnali po vlastní brance Dura. Pětadvacetiletý útočník ve druhém poločase své pochybení odčinil a dvěma góly v 50. a 53. minutě poslal domácí do dvoubrankového vedení. Za další tři minuty ho navýšil López. Betis už jen snížil v 66. minutě zásluhou střídajícího Ávily.

Osmnáctá Valencie má po ničivých povodních dva zápasy k dobru oproti poslednímu Valladolidu. Betis, který do mladoboleslavské Lokotrans Arény zavítá ve čtvrtek, v domácí soutěži nevyhrál potřetí za sebou a je sedmý.

Španělská fotbalová liga - 14. kolo: Valencie - Betis Sevilla 4:2 (50. a 53. Duro, 8. Tarrega, 56. López - 14. vlastní Duro, 66. Avila), Atlético Madrid - Alavés 2:1 (76. Griezmann z pen., 86. Sörloth - 7. Guridi z pen.).

1. FC Barcelona 13 11 0 2 40:12 33 2. Atlético Madrid 14 8 5 1 21:8 29 3. Real Madrid 12 8 3 1 25:11 27 4. Villarreal 12 7 3 2 23:19 24 5. Pamplona 13 6 3 4 17:20 21 6. Bilbao 13 5 5 3 19:13 20 7. Betis Sevilla 14 5 5 4 16:16 20 8. San Sebastian 13 5 3 5 11:10 18 9. Mallorca 13 5 3 5 10:10 18 10. Girona 13 5 3 5 16:17 18 11. Celta Vigo 13 5 2 6 20:22 17 12. Vallecano 12 4 4 4 13:13 16 13. FC Sevilla 13 4 3 6 12:18 15 14. Leganés 13 3 5 5 13:16 14 15. Getafe 14 2 7 5 10:11 13 16. Alavés 14 4 1 9 15:24 13 17. Las Palmas 13 3 3 7 16:22 12 18. Valencie 12 2 4 6 12:19 10 19. Espaňol Barcelona 12 3 1 8 11:22 10 20. Valladolid 14 2 3 9 10:27 9

Serie A

Inter Milán díky pěti gólům v prvním poločase deklasoval 5:0 Veronu a v čele italské fotbalové ligy vystřídal ve 13. kole Neapol. Ta se v neděli může na první místo vrátit, pokud doma porazí AS Řím. Hellas prohrál čtvrté z posledních pěti utkání a v tabulce je na 14. místě.

Kanonádu "Nerazzurri" odstartoval v 17. minutě Correa a dvěma slepenými góly jej následoval Thuram. Francouzský reprezentant nastřílel už devět branek, je týmovým nejlepším střelcem a v ligové tabulce kanonýrů je před ním jen Retegui z Atalanty, který má na kontě 11 gólů. Čtvrtou branku hostů ve 31. minutě vstřelil De Vrij a střelecké konto uzavřel o deset minut později kuriózní trefou v pádu Bisseck.

Interu se podařilo nastřílet pět branek za první poločas ve venkovním utkání teprve podruhé v historii. Naposledy se jim to povedlo v březnu 1964 proti Sampdorii Janov. Miláňané v lednu zavítají na pražskou Letnou k utkání ligové fáze Ligy mistrů se Spartou.

Italská fotbalová liga - 13. kolo: Hellas Verona - Inter Milán 0:5 (22. a 25. Thuram, 17. Correa, 31. De Vrij, 41. Bisseck).