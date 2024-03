Zahrál skvělé údery, žasl Murray nad Macháčem. Čech zdrtil i bratra britské legendy

Tvář křivil jako Emil Zátopek v posledním tažení. Měl za sebou i divoké americké publikum, které si přálo triumf šestatřicetileté legendy. Nakonec se ale Andy Murray musel před českým tenistou Tomášem Macháčem sklonit . Pro o třináct let mladšího hráče měl jen slova chvály.

Chvílemi to na bývalou britskou tenisovou hvězdu nebyl hezký pohled. V obrovské miamské vlhkosti se po delších výměnách ploužil po kurtu a za stavu 5:5 při zahrání vítězného míče si dokonce zvrtnul kotník a nechal se ošetřovat.

Přesto dokázal dotáhnout třetí set od dramatické zkrácené hry, kterou nakonec po třech a půl hodinách ovládl rodák z Berouna.

"Byl to těsný zápas, chybělo pár míčů, abych to dotáhl, ale musím být fér a uznat, že zahrál skvělé údery, šel si pro to, hrál vysoce rizikový tenis a vyšlo mu to," pochválil českého hráče Murray.

Pro skotského tenistu je to už druhá letošní prohra s Macháčem, takže o jeho kvalitách už něco ví.

"Pro mě je podstatné, že jsem pořád schopný s těmito mladými kluky hrát na takové úrovni. Přeci jen jsem odvedl kus práce, abych se na ní udržel," pochvaloval si.

Zatímco v první sadě těžil z toho, že Macháč kupil nevynucené chyby, v druhém a třetím setu mu už ujížděly nervy, hádal se s rozhodčím, kterému vyčítal, že dostatečně nehlídá fanoušky, kteří se loudají s usazením do sedaček. Přesto diváky chválil, protože ho hnali za vítězstvím.

"Bylo to pro mě trochu emotivnější než kdekoli jinde. Publikum bylo úžasné. Mám to tu rád, jezdím sem trénovat a beru to jako můj další domov," dodal Murray.

Jeho porážka rozesmutnila i jeho staršího bratra Jamieho Murrayho, který pak na sociální síti X napsal: "Tenis umí být brutální."

Tennis can be brutal. — Jamie Murray (@jamie_murray) March 24, 2024

Další tenisoví experti už nešetřily superlativy ani na adresu českého tenisty.

"Macháčův bekhend, to je úder. Díky němu cvičí Murrayho a vítězí ve třech setech," napsal například tenisový reportér serveru Tennis.com Steve Tignor.

Sám Macháč především uznal kvality britského velikána a teprve pak si začal uvědomovat, že postoupil do svého prvního osmifinále Masters.

"Pro mě je ctí, že můžu vůbec hrát proti takové legendě. Na druhou stranu nejsem úplně šťastný, že to trvalo tak dlouho. I když zase díky tomu ten zápas měl všechno," přiznal.

V dramatické bitvě odvrátil třináct brejkbolů a zažil velkou horskou dráhu emocí. Ta poslední ale byla euforie z výhry, po které na chvilku padl na kolena.

"Bezpochyby to byl nejtěžší zápas mé kariéry, ve třetím setu se událo snad všechno, co se může v tenise udát," narážel na vlastní neproměněný mečbol i jeho velký obrat v tiebreaku, který prohrával 3:5.

Nyní se mu rýsuje dobrá možnost na postup do životního čtvrtfinále. V boji o něj ho totiž čeká vrstevník, 38. hráč světa Matteho Arnaldi. Macháč se přitom už postupem mezi 16 nejlepších hráčů v živém žebříčku posunul do první padesátky.