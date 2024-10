Záhadný útlum zázračných sester. Brenda nehraje, Lindu potká další tvrdý pád

Jejich věhlas postupně bobtnal už od dob, kdy jim bylo dvanáct a čtrnáct let. Stejně tak rostla i očekávání, vždyť Linda a Brenda Fruhvirtovy od útlého věku výrazně převyšovaly své vrstevnice. Jejich nevšední talent vhodně kombinovaný s nutnou pílí a cílevědomostí nešlo ignorovat ani popřít. Dlouhé roky šlo vše podle plánu, teď ale "zázračné" české sestry zažívají první opravdu vážnější krizi.

"Připomínají mi Venus a Serenu Williamsovy," líčil v dubnu 2022 Patrick Mouratoglou, slavný trenér, který Serenu dovedl k mnoha grandslamovým titulům a v jehož akademii v Nice se české sestry v dětství připravovaly.

"Začal jsem s nimi pracovat, když jim bylo deset a osm let. Spousta tenistů říká "já chci být světovou jedničkou", ale jen u některých vidíte takové vnitřní přesvědčení, zápal a to nastavení hlavy, že je všechno možné, že to mohou dokázat. Mají na to, obě dvě," prohlásil přesvědčeně francouzský kouč.

Ještě v tu dobu vypadalo všechno růžově.

Starší Linda se v šestnácti letech stala nejmladší hráčkou, která se dokázala dostat do osmifinále turnaje v Miami. Nedlouho poté, v září 2022 v indickém Čennaí zvedla nad hlavu první trofej na okruhu WTA.

"První z mnoha," psaly tehdy zahraniční tenisové servery a Fruhvirtová jim dala za pravdu i v úvodu následující sezony, když na Australian Open prošla mezi šestnáct nejlepších.

V polovině loňského roku už byla v nejlepší padesátce na žebříčku WTA.

Mladší Brenda mezitím nevídaně válcovala mnohem starší a zkušenější soupeřky na nižším dospělém okruhu ITF, kde si připsala mimo jiné unikátní sérii 27 výher v řadě a nasbírala celkem patnáct titulů.

Na Australian Open 2023 prošla kvalifikací a stala se historicky pátou nejmladší tenistkou, která to dokázala.

Fruhvirtovy v té době vypadaly nezastavitelně, česká verze časopisu Forbes obě sestry zařadila na seznam 30 pod 30, tedy výběru českých talentů do 30 let věku.

Potom ale přišel útlum, zejména u Lindy, a otec sester Hynek Fruhvirt v rozhovoru pro Aktuálně.cz hovořil o marné snaze získat do služeb rodinného týmu kvalitního kouče, který by dcerám pomohl ve vývoji a připravil je na četné svízele doprovázející přechod z nižších kategorií mezi absolutní elitu.

"Pořád hledáme. Trenéra bychom uvítali. Ale není jednoduché najít toho správného. Je potřeba, aby si tým sedl, aby si všichni rozuměli. Určitě je to pro nás handicap, mezera, kterou se snažíme vyplnit," vysvětloval.

Nedlouho poté se přece jen zadařilo a sestrám začal radit bývalý kouč grandslamového vítěze Dominica Thiema, chilský národní hrdina Nicolás Massú, olympijský vítěz ve dvouhře z roku 2004 a bývalý devátý hráč světa.

Výsledky se ovšem nedostavily, naopak. Linda i Brenda momentálně nepatří do elitní první stovky světa.

Mladší ze sester v létě zazářila na Wimbledonu, kde v prvním kole v ostře sledovaném souboji dvou nejlepších neplnoletých tenistek světa překvapila favorizovanou Rusku Mirru Andrejevovou.

Psalo se o neuvěřitelném comebacku, Češka prohrávala 1:6 a 0:3, ale postoupila po setech 1:6, 6:3, 6:2.

Už tehdy si ale Brenda stěžovala na dlouhodobé zdravotní problémy, jejich původ ale do médií nechtěla konkretizovat.

Tajemné potíže každopádně přetrvávají, v létě neodehrála ani jeden ostrý zápas, předčasně vzdala v Německu na turnaji ITF a na US Open odehrála v prvním kole jen tři gamy. Od té doby na kurt nenastoupila.

Starší Linda aktuálně natahuje černou sérii, prohrála už šest zápasů za sebou, nepomohl ani dočasný návrat na nižší okruh.

V tomto týdnu v Hongkongu neobhájila velkou porci bodů a v pondělí ji potká další nepříjemný propad žebříčkem. Spadne o téměř padesát míst až někam na chvost druhé světové stovky.

V živém pořadí je na 180. příčce, jméno její mladší sestry figuruje na 122. místě.