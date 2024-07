Českou vlajku na zahájení OH ponesou lukostřelkyně Horáčková a judista Krpálek

Českými vlajkonoši na pátečním slavnostním zahájení olympijských her v Paříži budou mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková a dvojnásobný olympijský šampion v judu Lukáš Krpálek. Oznámil to Český olympijský výbor. Krpálek ponese vlajku na zahájení podruhé, této pocty se mu dostalo také před osmi lety v Riu de Janeiro.

Vlajkonoše vybírali čeští sportovci z 11 olympioniků. "Oslovujeme všechny sportovce, kteří jsou v den zahájení v dějišti her, zda se ho chtějí účastnit a jestli mají zájem nést vlajku. Z nich pak všichni sportovci ve výpravě mají možnost zvolit dvojici, která půjde v jejich čele. Letos si zvolili jasně Marušku a Lukáše," uvedl v tiskové zprávě šéf mise Martin Doktor.

Dvojice vlajkonošů složená z muže a ženy byla možná poprvé před třemi lety na letních olympijských hrách v Tokiu. Tehdy šli v čele české výpravy na slavnostním zahájení basketbalista Tomáš Satoranský a tenistka Petra Kvitová.

Už v Tokiu toužila být vlajkonoškou Horáčková, ale tehdy kvůli karanténě tuto možnost neměla. "To bylo takové smutné. Ale tady to bude skvělé! A ještě s Lukášem Krpálkem, to je pecka. Je to pro mě srdcovka. Moc si ho vážím a mám k němu velký respekt," řekla. Z nové role měla evidentně radost. Když se to dozvěděla, zavýskla a zatančila. "Je to splněný sen, přáníčko," usmívala se.

Zatímco Horáčková se v Paříži chystá na čtvrteční kvalifikaci, Krpálek ještě v dějišti OH není. Výsledek hlasování si vyslechl po telefonu. A měl trochu rozporuplné pocity, protože roli vlajkonoše přál svému kamarádovi Jiřímu Prskavcovi, olympijskému vítězi ve vodním slalomu. "Ale je to pro mě samozřejmě pocta. Nést vlajku na olympiádě, to je to nejvíc," doplnil.

Zatímco v roce 2016 nesl vlajku sám na stadionu, tentokrát k tomu bude mít parťačku. Zástavu budou mít na starost i na lodi na Seině. "Jak přesně bude vše během zahájení probíhat, to se dozvíme až během čtvrtka," doplnil Doktor.