Za vraždu olympijského běžce 35 let vězení. Pachatelé ani neprojevili lítost

Vrazi ugandského běžce Benjamina Kiplagata půjdou na 35 let do vězení. Rozhodl o tom soud v keňské metropoli Nairobi, který je potrestal za to, že na konci prosince 2023 společně ubodali specialistu na 3000 metrů překážek.

Tělo čtyřiatřicetiletého Kiplagata, který byl devátý na olympijských hrách v Pekingu 2008, se našlo v jeho autě na předměstí keňského Eldoretu, což je tradiční místo pro předsezonní trénink. Bývalý juniorský vicemistr světa měl bodnou ránu v hrudi a hlubokou řeznou ránu na krku. Policie brzy po činu zadržela dva podezřelé, které označila za známé zločince. Policisté uvedli, že Kiplagat se zřejmě stal obětí přepadení. U jednoho z podezřelých našla i nůž, který mohl být vražednou zbraní. Po devítiměsíčním procesu poslal soud třicetiletého a pětadvacetiletého muže do vězení. Své rozhodnutí o vině opíral o záznamy bezpečnostních kamer. Ani jeden z odsouzených v průběhu procesu neprojevil žádnou lítost.