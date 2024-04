Zážitek s Muchovou pořád bolí, přiznala Sabalenková. A teď ji straší další Češka

Loňské vzpomínky jsou stále živé. Sahala po grandslamovém finále, měla dokonce mečbol, přesto prohrála. Běloruská tenistka Aryna Sabalenková ve Stuttgartu vzpomínala na Karolínu Muchovou, která jí v minulé sezoně na French Open ukončila antukovou pouť. Teď je před ní ve čtvrtfinále německého podniku další česká výzva v podobě Markéty Vondroušové.

Jen pro připomenutí. Muchové se před rokem v Paříži povedl nevídaný kousek. Coby nenasazená tenistka, která se vracela po zranění, prolétla pavoukem až do finále.

V bitvě o něj přehrála Sabalenkovou i přesto, že ve třetím setu prohrávala 2:5 a čelila i mečbolu.

A právě tahle tečka za loňskou antukovou sezonou doteď leží Bělorusce v žaludku, i když jsou před ní nové turnaje na oranžové drti.

"Pořád to bolí. Byla jsem tak blízko. Pokud se dostanu do stejné fáze turnaje, do stavu 5:2 a 30:0 ve třetím, tak vím, že už se to nebude opakovat. Prostě budu mít v hlavě, že to už nedopustím. V tenise se neprohrává, ale učí," uvedla Sabalenková.

I když platí za vyhlášenou ranařku a dva grandslamy má z australského tvrdého povrchu, rozhodně to prý neznamená, že by antuku neměla ráda.

"Spíš naopak. Baví mě to na ní. A tady ve Stuttgartu je to ideální start, člověk si tak trochu zvyká na antukové prostředí, přitom je to docela rychlé," pochvaluje si světová dvojka.

Že jí místní podmínky sedí, to je vidět i letos. V Německu je už ve čtvrtfinále. Přitom si ještě pár týdnů nazpět neprocházela zrovna hezkým obdobím.

V Miami se musela vyrovnat se ztrátou bývalého přítele, který na Floridě spáchal sebevraždu. Přesto se tam rozhodla hrát a s turnajem se rozloučila až po třetím kole.

Zatímco v Americe se z výše uvedených důvodů odmítala účastnit tiskových konferencí, tentokrát už s novináři mluvila.

Ti jí položili i neobvyklou otázku. Čím si vysvětluje, že je na okruhu WTA tolik úspěšných tenistek z východní Evropy.

"Možná proto, že jsme všechny vyrostly v těžkých podmínkách. Jsme opravdové bojovnice, tak trochu drsné," nechala se slyšet Sabalenková.

Nyní ji čeká další bojovnice, Češka Markéta Vondroušová, která v prvním kole smetla Donnu Vekičovou z Chorvatska a v osmifinále i Rusku Anastasiji Potapovovou.

Duel je na program v pátek po 14. hodině a deník Aktuálně.cz vám ho přinese v on-line reportáži.