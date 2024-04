Vondroušová je zpátky v tenisovém blázinci. Ještěže jsem na antuce vyrostla, culí se

Začátek roku ji nezastihl v nejlepší formě. A když už se zdálo, že se Markéta Vondroušová přiblížila loňské formě, zemřel jí dědeček a tenisový kolotoč opustila úplně. Teď je zpátky, prolétla do druhého kola ve Stuttgartu a vyhlíží bláznivý půlrok, kdy se budou měnit povrchy turnajů jak na běžícím pásu.

Už v prosinci si stěžovala, že sezona WTA má zběsilé tempo. Poté, co absolvovala finálové boje v The Billie Jean King Cupu, měla jen pár týdnů na oddych a už se zase musela připravovat na australskou šňůru.

"A to jsem právě podcenila. Čas na přípravu byl krátký. Je to poučení do příště, budeme s tím pracovat," přiznala Vondroušová.

Na antukovou sezonu se ale nachystala poctivě, měla na to poměrně dost času. I když důvod, proč získala tolik volna, by si raději odpustila. Vzdala zápas třetího kola v Indian Wells a odjela do Česka za rodinou kvůli smrti dědečka.

"Tím pádem jsem na antuce trénovala tři nebo čtyři týdny. Tolik času na nový povrch obvykle nemívám, takže se cítím opravdu dobře," prohlásila po přesvědčivé dvousetové výhře nad Chorvatkou Donnou Vekičovou.

From 2-4 to 6-4 😎@VondrousovaM finds her footing and takes the opening set against Vekic in Stuttgart ✔️#PorscheTennis pic.twitter.com/tLrwqZ3B75 — wta (@WTA) April 16, 2024

Antuková sezona nyní nabere velké obrátky. Po Stuttgartu je tu hned tisícovkový turnaj v Madridu, pak Řím a už grandslam v Paříži.

Navíc co destinace, to úplně jiné podmínky. Německá antuka v hale pod umělými světly, kterou vystřídá rychlý španělský povrch a extrémně pomalá oranžová drť v Itálii.

"Člověku ale nezbývá nic jiného než to přijmout, během pár tréninků si zvyknout a jít na to. Já mám výhodu, že jsem na antuce vyrostla, takže to není zase až takový problém," culí se Češka.

Po pařížském grandslamu se tenisový cirkus přesune na trávu a po měsíci se zase vrátí do francouzské metropole kvůli olympijským hrám. Takže v době, kdy se tenisté obvykle chystali na americké betony, přijde další antuková vsuvka.

"Popravdě, pořád beru loňské vítězství na Wimbledonu jako takovou šílenost, protože jsem do té doby moc zápasů na trávě nevyhrála. Antuka je pro mě pořád skvělý povrch, můžu na ní nejlépe aplikovat svou hru. Na druhou stranu je dobré vědět, že umím zahrát skvěle na všech površích," libuje si Češka.

Novináře v Německu zajímalo, jestli má sokolovská rodačka v plánu i olympijskou čtyřhru.

"Musíme se s ostatníma holkama nějak domluvit, je nás v českém týmu opravdu hodně. Je to olympiáda, všechny bychom rády hrály všechno, tak uvidíme, jak to vyjde," dodala Vondroušová.

Nyní už vyhlíží ve Stuttgartu zápas druhého kola, ve kterém ve čtvrtek odpoledne vyzve Rusku Anastasiji Potapovovou. Na webu Aktuálně.cz můžete utkání sledovat prostřednictvím on-line přenosu.